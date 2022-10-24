Для этого установку реактивного огня от трофейного "Града" установили на кузов пикапа и немного доделали.

Украинские военные в боях с россиянами используют собственноручно созданные реактивные системы залпового огня.

Одну из таких импровизированных РСЗО продемонстрировали бойцы Криворожской отдельной бригады теробороны. Они используют шасси пикапа Mitsubishi L200 для самоходной пусковой установки.

Кстати видео работы украинского РСЗО "Буревий"

Машина получила три направляющих для пусков 122-мм реактивных боеприпасов от РСЗО БМ-21 "Град". Они были демонтированы из уничтоженной российской пусковой реактивной установки.

“Наши умельцы из кучи российского металлолома делают прекрасное. И этим прекрасным освобождают оккупированные россиянами территории”, – говорится в сообщении теробороноцев. В частности, в этом случае уничтоженная российская БМ-21 "Град" стала донором для создания импровизированной РСЗО на шасси пикапа.

РСЗО должно быть мобильным, быстро делать залп и менять позицию. Это огневая поддержка небольших групп украинских военных.



Реактивная система на шасси Mitsubishi L200 получила выдвижные упоры для стабилизации во время залпа

Три направляющих калибра 122-мм расположили на поворотной платформе в кормовой части машины сразу за кабиной для экипажа. Задняя стенка кабины получила защиту в виде металлического щита, защищающего ее от горячих струй пламени реактивных снарядов во время пуска.

Видео работы импровизированной РСЗО на шасси пикапа:





БМ-21 "Град" предназначена для общей огневой поддержки дивизий и бригад, поражения живой силы, бронетехники и небронированной техники. Минимальная дальность стрельбы – 4000 м (УФС), максимальная – 21 км старыми боеприпасами, а новыми – 40 км.

РСЗО применяется для поражения полевых укреплений, постановки минных полей, дымовых завес и радиопомех, создания очагов возгорания, освещения поля боя, ведения агитации.