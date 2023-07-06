Списанные и частично поврежденные 40-ствольные пусковые установки БМ-21 "Град" стали донорами для изготовления "мини-градов" на шасси пикапов.

Производство легких РСЗО взяли на себя волонтеры. Подобные “мини-грады” уже хорошо себя зарекомендовали в подразделениях ВСУ на передовой – невероятно быстрые, вездеходные и очень меткие.

Наличие хотя бы одной такой машины залпового огня способно существенно поддержать любую боевую единицу наших войск, начиная со взвода и дальше.

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Для прицельного огня действуют те же расчеты, что и для полноценных "Градов". Единственная разница, что на сварной поворотной станине пикапа всего три ствола, а не сорок, как у БМ-21.

Обычные пикапы в ходе перелицовки лишаются кузова. На укрепленной раме шасси внекабинная зона зашивается листовым металлом. На ровной платформе монтируется станок с поворотным кругом для трехствольной мини-установки.

Волонтерская "катюша" маленькая, быстрая и для врага очень кусачая. Фото autoconsulting

Кроме того, для фиксации пикапа во время работы на поражение позиций врага сделали две выносные опоры. Их крепление производится в кормовой зоне на заднем свесе, который также пришлось усилить. Развертывание своеобразных аутриггеров из транспортного режима в операционный осуществляется вручную без каких-либо гидравлических приводов.

Доставка стандартных 122-мм реактивных выстрелов от РСЗО БМ-21 "Град" для работы установки по вражеским позициям производится также легковыми пикапами.

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Для изготовления мини-града достаточно мощностей небольшого цеха автопредприятия или авторемонтного завода. В настоящее время волонтеры собирают средства на изготовление еще двух малогабаритных РСЗО "Град" на шасси пикапов, которые будут переданы батальону К2 54 ОМБР и БШР "Рубеж".