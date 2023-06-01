Чеську зенітку Victor, створену для ЗСУ на базі Toyota Land Cruiser HZJ 79, показали в дії.

Завдяки чеській волонтерській ініціативі "Подарунок Путіну" Україна вже посилилась зенітними установкам Victor, які, в першу чергу, призначені для знищення дронів-каміказде Shahed-131/136.

Такі “шахідобійки” виявились доволі ефективним засобом, тож їх виробництво для ЗСУ почали фінансувати на державному рівні. Наприклад, уряд Нідерландів надав кошти для виробництва сотні таких систем.

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На перший погляд, це доволі проста "тачанка" у вигляді пікапа з зенітною кулеметною установкою ЗПУ-2. Але Victor виявився значно досконалішим. Зокрема, на виставці IDET 23, яка пройшла у чеському місті Брно, виробник Excalibur Army продемонстрував свою розробку у всіх деталях.

На цьому зразку встановлено досконалі сучасні прицільні прилади – цифровий денний та нічний приціл, зображення якого виводиться на монітор.

Враховуючи, що ворог активно запускає дрони-камікадзе саме вночі, наявність тепловізійного каналу є дуже важливою умовою підвищення ефективності вогню та можливостей завчасного виявлення цілей.

Місце оператора системи Victor



Втім, на попередніх фото Victor такого прицільного модуля помічено не було. Можливо, перші машини були без таких модулів, або їх знімали з метою маскування реальних можливостей системи. Також існує версія, що на виставці продемонстровано модернізовану машину, яка виготовляється за кошти уряду Нідерландів.

Таким чином, чеська пересувна зенітка Victor – досить вдала відповідь на загрозу атак дронів-камікадзе. Адже можливості ЗПУ-2, яка включає два 14,5-мм кулемета КПВ з боєзапасом у 300 патронів та дальністю ураження повітряних цілей на відстані до 2 км, в цілому достатні для боротьби з такою загрозою. Особливо якщо доповнити таку зенітну систему сучасними прицільними приладами.