Чешскую зенитку Victor, созданную для ВСУ на базе Toyota Land Cruiser HZJ 79, показали в действии.

Благодаря чешской волонтерской инициативе "Подарок Путину" Украина уже усилилась зенитными установками Victor, которые, в первую очередь, предназначены для уничтожения дронов-камиказде Shahed-131/136.

Такие "шахидобойки" оказались достаточно эффективным средством, поэтому их производство для ВСУ начали финансировать на государственном уровне. К примеру, правительство Нидерландов предоставило средства для производства сотни таких систем.

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На первый взгляд, это довольно простая тачанка в виде пикапа с зенитной пулеметной установкой ЗПУ-2. Но Victor оказался гораздо более совершенным. В частности, на прошедшей в чешском городе Брно выставке IDET 23 производитель Excalibur Army продемонстрировал свою разработку во всех деталях.

На этом образце установлены современные прицельные приборы – цифровой дневной и ночной прицел, изображение которого выводится на монитор.

Учитывая, что враг активно запускает дроны-камикадзе именно ночью, наличие тепловизионного канала – очень важное условие повышения эффективности огня и возможностей преждевременного выявления целей.

Место оператора системы Victor



Впрочем, на предыдущих фото Victor такого прицельного модуля не было замечено. Возможно, первые машины были без таких модулей или их снимали с целью маскировки реальных возможностей системы. Также существует версия, что на выставке продемонстрирована модернизированная машина, которая производится за средства правительства Нидерландов.

Таким образом, чешская передвижная зенитка Victor – довольно удачный ответ на угрозу атак дронов-камикадзе. Ведь возможности ЗПУ-2, включающей два 14,5-мм пулемета КПВ с боезапасом в 300 патронов и дальностью поражения воздушных целей на расстоянии до 2 км, в целом достаточны для борьбы с такой угрозой. Особенно если дополнить такую зенитную систему современными прицельными приборами.