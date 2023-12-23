Видео с работой этой установки опубликовали ВСУ в сети X.

На видео показано, как часть реактивной системы залпового огня “Град”, которая установлена на гражданскую BMW 3-й серии, делает по три пуска в направлении врага. Как стало понятно из описания под видео, события разворачиваются вблизи Бахмута.

Так поливают огнем врага украинские военные из 114-й бригады. Они обстреливают российские позиции к востоку от Клещеевки. РСЗО на этом авто использует 122-миллиметровые установки "Град".

Bakhmut, Ukrainian forces from the 114th TDF brigade have deployed their BMW 3-series MLRS to the front, seen here shelling the Russian positions east of Klishchiivka with 122mm Grad rockets. pic.twitter.com/vuvsukooBR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 22, 2023

Подобные конструкции уже давно работают в ВСУ. Однако чаще всего их устанавливали на пикапы. РСЗО на легковом авто исследователи из OSINT technical обнародовали впервые.

Также интересно как делают волонтерские мини-Грады на пикапах

На самом деле на автомобили устанавливают не только мини-Грады. Чаще всего на турель, которую удобно монтировать на пикап, устанавливают обычный или зенитный пулемет. Это позволяет быстро подъехать к месту скопления врага или полета дрона и обезвредить их. При этом автомобили могут быть совершенно разными.

Например, чешские волонтеры предоставили украинцам пикапы на базе Toyota Hilux, недавно для этих целей закупили Mitsubishi L200 и Peugeot Landtrek.

А американские пикапы используют даже для транспортировки вертолетов. Недавно для этих целей переоборудовали даже престижный Range Rover, из которого предварительно сделали пикап.

Напомним, что государство хочет закупить более тысячи новых пикапов для ВСУ.