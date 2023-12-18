Государственное предприятие Минобороны Украины "Агентство оборонных закупок" разместило на платформе prozorro.gov.ua объявление о закупке более тысячи пикапов общей стоимостью почти два миллиарда гривен.

Если точнее, то заказчик планирует приобрести для оборонного ведомства 1016 автомобилей типа Pick-Up, то есть пикапов. Сумму под этот проект выделено солидную – 1 749 865 263 гривен с НДС (один миллиард семьсот сорок девять миллионов грн). То есть закупка может состояться, если кто-то из участников тендера предложит меньшую цену за указанную.

Если эту сумму разделить на количество запланированных для приобретения вездеходов, ориентировочная стоимость каждого пикапа должна быть в пределах 1 722 308 гривен. Закупка ведется через систему Prozorro.

Читайте также Инфраструктуру Киевщины будут защищать новенькие пикапы с пулеметами в кузове

Начало аукциона запланировано на 28 декабря 2023 года. Будет ли на нем конкурентная борьба, неизвестно, поскольку с поставкой такого количества машин может справиться не каждый импортер. Ведь от заказа автомобиля на заводе до поставки в Украину проходит несколько месяцев. А срок, который предоставил заказчик на выполнение контракта – 15 марта 2024 года. На эту дату должна быть доставлена в Киев вся партия машин, без разбивки на партии.

Свои предложения по номенклатуре автомобилей и цены участники закупки должны внести до 27.12.2023 года в 17:00. Чтобы торги состоялись, необходимо, чтобы в них принимали участие минимум две компании.

На огневой позиции экипаж охотников за шахедами. Фото: forums.kitmaker.net

Преимущество в конкурсе поставщиков будет на стороне игрока с наиболее благоприятной для оборонного ведомства ценой. По указанной цене 1 722 308 гривен на рынке новых пикапов есть несколько предложений, причем по гораздо более низкой цене.

В частности, по цене 1 276 500 грн можно приобрести Peugeot Landtrek. Mitsubishi L200 в похожей минимальной комплектации стоит 1 399 000 грн. Toyota Hilux в комплектации "Бизнес" оценена в 1 409 990 грн. Китайский Great Wall Wingle 7 самый дешевый – 1 119 000 грн. Другой "китаец" JAC T8 еще дешевле – за 1 070 000 грн. Все указанные автомобили имеют дизельный двигатель, механическую коробку передач и полный привод.

А вот Volkswagen Amarok уже выбивается из предложенной суммы – он стоит от 1 884 096 грн. Также значительно дороже Ford Ranger – 1 821 196 грн. Впрочем, на сайтах импортеров указаны цены за один автомобиль, а при условии закупки тысячи цена будет существенно меньше. Единственная проблема – сроки поставки. Вряд ли у кого-то на складах стоят тысячи непроданных машин...