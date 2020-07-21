В салонах официальных дилеров новый пикап появится 14 августа.

Фронтальная часть нового Toyota Hilux 2020 полностью видоизменена благодаря 3D-решетке и обновленному дизайну переднего бампера.

Изменена светотехника – появились светодиодные передние фары и задние фонари, а также по-новому оформлены легкосплавные диски (в комплектациях Comfort, Premium и Legend). Кроме того, была обновлена палитра цветов экстерьера. Автомобиль можно будет заказать в новых цветах — «Красном перламутре» (3U5), «Темно-синем металлике» (8Х8) и «Бронзовом металлике» (6Х1).

Относительно модернизаций интерьера — появились новые декоративные вставки интерьера и обновленный дизайн щитка приборов с добавлением металлического покрытия, установили 8-дюймовый дисплей информационно-мультимедийной системы с применением физических клавиш, нового программного обеспечения и поддержкой Apple CarPlay®, Android Auto™ для удобной интеграции со смартфоном.

Среди другого оборудования — система интеллектуального доступа и запуска автомобиля, климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние сенсоры парковки и опциональный пакет систем безопасности Toyota Safety Sense.

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Отдельно следует выделить появление специальной комплектации Legend, подчеркивающей более чем 50-летнее наследие легендарной модели. Legend характеризуется наличием специальных деталей экстерьера, таких как особая радиаторная решетка, накладка переднего бампера, расширители колесных арок, темной окраски боковых зеркал, ручек дверей и заднего бампера. Интерьер украшен черным потолком, специальными декоративными вставками и фоновой иллюминацией интерьера на картах дверей.

Двигатели

Новый Toyota Hilux предлагается с одним из двух дизельных двигателей: 2.4-литровым и новым 2,8-литровым дизельным двигателем мощностью 204 к.с., что обеспечивает пикапу высокие динамические показатели одновременно с экономным потребление топлива. Новый дизельный двигатель объемом 2.8 литра получил крутящий момент в 500 Нм и ускоряет Toyota Hilux от 0 до 100 км/ч всего за 10,8 секунды. При этом потребление топлива в комбинированном цикле составляет 8,0 л/100 км.

2,8-литровый силовой агрегат будет доступен в комплектациях Premium и Legend с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Динамика вождения

Новый Toyota Hilux обеспечивает высокую проходимость в экстремальных условиях благодаря рамной конструкции кузова, что делает пикап еще крепче и выносливее.

Комфортность и управляемость нового Toyota Hilux улучшена благодаря модернизированной подвеске и обновленной системе усилителя руля с усилием, которое меняется в зависимости от скорости и условий вождения. Подвеска была улучшена благодаря перенастройке амортизаторов, улучшению конструкции листовых рессор и появлению новых сайлентблоков. Это позволило улучшить плавность хода и комфорт на дорогах с покрытием низкого качества.

Также была улучшена проходимость нового Toyota Hilux благодаря функции электронной имитации блокировки заднего межколесного дифференциала. Холостые обороты были снижены с 850 до 680 оборотов в минуту для плавного, медленного преодоления препятствий. Также калибруется отклик на нажатие педали акселератора в режиме пониженной передачи (L4) для более точной подачи мощности. В дополнение Toyota Hilux получил новый индикатор поворота передних колес.

Производитель предлагает клиентам широкий выбор различных аксессуаров.

Начало продаж нового Toyota Hilux в Украине запланировано на 14 августа. Стоимость по сегодняшнему курсу НБУ – от 958 168 грн. до 1 420 189 грн.

Напомним, что Toyota превратила Corolla на кроссовер.