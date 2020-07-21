В салонах офіційних дилерів новий пікап з'явиться 14 серпня.

Фронтальна частина нового Toyota Hilux 2020 повністю видозмінена завдяки 3D-решітці і оновленому дизайну переднього бампера.

Змінена світлотехніка – з'явились світлодіодні передні фари та задні ліхтарі, а також по-новому оформленні легкосплавні диски (у комплектаціях Comfort, Premium та Legend). Окрім того, була оновлена палітра кольорів екстер’єра. Автомобіль можна буде замовити у нових кольорах — «Червоному перламутрі» (3U5), «Темно-синьому металіку» (8Х8) і «Бронзовому металіку» (6Х1).

Щодо модернізацій інтер’єру — з’явилися нові декоративні вставки інтер’єру та оновлений дизайн щитка приладів із додаванням металевого покриття, поява 8-дюймового дисплею інформаційно-мультимедійної системи із застосуванням фізичних клавіш, нового програмного забезпечення та підтримкою Apple CarPlay® та Android Auto™ для зручної інтеграції зі смартфоном.

Серед іншого обладнання — система інтелектуального доступу та запуску автомобіля, клімат-контроль, круїз-контроль, передні і задні сенсори паркування та опціональний пакет систем безпеки Toyota Safety Sense.

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Окремо слід виділити появу спеціальної комплектації Legend, що підкреслює більш ніж 50-річну спадщину легендарної моделі. Legend характеризується наявністю спеціальних деталей екстер’єру, таких як особливі радіаторна решітка, накладка переднього бампера, розширювачі колісних арок, темного забарвлення бічних дзеркал, ручок дверей та заднього бампера. Інтер’єр оздоблений чорною стелею, спеціальними декоративними вставками та фоновою ілюмінацією інтер’єра на картах дверей.

Двигуни

Новий Toyota Hilux пропонується із одним з двох дизельних двигунів: 2.4-літровим, та новим 2,8-літровим дизельним двигуном потужністю 204 к.с., що забезпечує пікапу високі динамічні показники водночас із економним споживання пального. Новий дизельний двигун об’ємом 2.8 літри має крутний момент у 500 Нм та пришвидшує Toyota Hilux від 0 до 100 км/год усього за 10,8 секунди. При цьому споживання пального у комбінованому циклі становить 8,0 л/100 км.

2,8-літровий силовий агрегат буде доступний у комплектаціях Premium та Legend із 6-ступеневою автоматичною трансмісією та повним приводом.

Динаміка водіння

Новий Toyota Hilux забезпечує високу прохідність в екстремальних умовах завдяки рамній конструкції кузова, що робить пікап ще міцнішим та витривалішим.

Комфортність і керованість нового Toyota Hilux покращено завдяки модернізованій підвісці та оновленій системі підсилювача керма із зусиллям, що змінюється в залежності від швидкості та умов керування. Підвіска була покращена завдяки переналаштуванню амортизаторів, поліпшенню конструкції листових ресор та появі нових сайлентблоків. Це дозволило покращити плавність ходу та комфорт на дорогах із покриттям низької якості.

Також було поліпшено прохідність нового Toyota Hilux завдяки електронній функції імітації блокування заднього міжколісного диференціала. Холості оберти було знижено з 850 до 680 обертів за хвилину для плавного, повільного долання перешкод. Також було відкалібровано відгук на натискання педалі акселератора у режимі зниженої передачі (L4) для більш точної подачі потужності. На додаток Toyota Hilux отримав новий індикатор повороту передніх коліс.

Виробник пропонує клієнтам широкий вибір різних аксесуарів.

Початок продажів нового Toyota Hilux в Україні заплановано на 14 серпня. Вартість за нинішнім курсом НБУ – від 958 168 до 1 420 189 грн.

Нагадаємо, що Toyota перетворила Corolla на кросовер.