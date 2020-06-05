Fortuner все більше нагадує типовий міський кросовер, однак зберігає свою рамну конструкцію і повний привід, додаючи в комфорті та оснащенні.

Оздоблення передньої частини нового позашляховика різниться, залежно від версії: Fortuner або Fortuner Legender.

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Toyota Fortuner нового зразка отримав переглянутий дизайн, повністю світлодіодну оптику і набір решіток радіатора, які будуть застосовуватись, в залежності від рівня оснащення і конкретної країни продажу. Палітра фірмових кольорів поповнилась темно-синім відтінком, додали у список пропозицій і нові 18-дюймові колісні диски.

В інтер'єрі з'явилася нова мультимедійна система з 8-дюймовим монітором, як у нового Hilux. Медіацентр тепер підтримує функції Apple CarPlay і Android Auto.

Топовим виконанням Fortuner призначено власне ім’я: Legender. Таку версію відрізняють інакша передня частина, двоколірне забарвлення кузова з додатковими декоративними елементами, оригінальні 20-дюймовіколеса. Всередині такі Fortuner мають медіацентр з 9-дюймовим екраном і круговим відеооглядом, аудіосистему JBL, атмосферне підсвічування салону та загалом оснащені багатше.

Фото: Toyota Fortuner 2020 / Toyota

Toyota назвала специфікації нового Fortuner лише для ринку Таїланду, де ця модель і випускається, як для власних потреб, так і для експорту. Позашляховик буде доступний з дизельними моторами: 2,4-літровим на 150 к.с. та модернізованим 2,8-літровим, котрий тепер розвиває 204 к.с., замість колишніх 177 к.с. Коробка передач – 6-ступінчастий “автомат”, привід – задній або повний.

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