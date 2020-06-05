Fortuner все больше напоминает типичный городской кроссовер, однако сохраняет свою рамную конструкцию и полный привод, добавляя в комфорте и оснащении.

Отделка передней части нового внедорожника различается, в зависимости от версии: Fortuner или Fortuner Legender.

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Toyota Fortuner нового образца получил пересмотренный дизайн, полностью светодиодную оптику и набор решеток радиатора, которые будут применяться, в зависимости от уровня оснащения и конкретной страны продажи. Палитра фирменных цветов пополнилась темно-синим оттенком, добавили в список предложений и новые 18-дюймовые колесные диски.

В интерьере появилась новая мультимедийная система с 8-дюймовым монитором, как у нового Hilux. Медиацентр поддерживает функции Apple CarPlay и Android Auto.

Топовым исполнениям Fortuner назначено собственное имя: Legender. Такую версию отличают иная передняя часть, двухцветная окраска кузова с дополнительными декоративными элементами, оригинальные 20-дюймовые колеса. Внутри такие Fortuner имеют медиацентр с 9-дюймовым экраном и круговым видеообзором, аудиосистему JBL, атмосферную подсветку салона и в целом оснащены богаче.

Фото: Toyota Fortuner 2020 / Toyota

Toyota назвала спецификации нового Fortuner только для рынка Таиланда, где эта модель и выпускается, как для собственных нужд, так и для экспорта. Внедорожник будет доступен с дизельными моторами: 2,4-литровым на 150 л.с. и модернизированным 2,8-литровым, который теперь развивает 204 л.с., вместо прежних 177 л.с. Коробка передач – 6-ступенчатый “автомат”, привод – задний или полный.

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