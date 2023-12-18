Державне підприємство Міноборони України "Агенція оборонних закупівель" розмістило на платформі prozorro.gov.ua оголошення про закупівлю більше тисячі пікапів загальною вартістю майже два мільярди гривень.

Якщо точніше, то замовник планує придбати для оборонного відомства 1016 автомобілів типу Pick-Up, тобто пікапів. Суму під цей проєкт виділено солідну – 1 749 865 263 гривень з ПДВ (один мільярд сімсот сорок дев’ять мільйонів грн). Тобто закупівля може відбутися, якщо хтось з учасників тендеру запропонував меншу ціну за вказану.

Якщо цю суму розділити на кількість запланованих для придбання всюдиходів, орієнтовна вартість кожного пікапа має бути в межах 1 722 308 гривень. Закупівля ведеться через систему Prozorro.

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Початок аукціону заплановано на 28 грудня 2023 року. Чи буде на ньому конкурентна боротьба, невідомо, оскільки з постачанням такої кількості машин може впоратись не кожен імпортер. Адже від замовлення автомобіля на заводі до поставки в Україну проходить кілька місяців. А строк, який надав замовник на виконання контракту – 15 березня 2024 року. На цю дату має бути доставлена у Київ вся партія машин, без розбивки на партії.

Свої пропозиції щодо номенклатури автомобілів та ціни учасники закупівлі мають внести до 27.12.2023 року о 17:00. Щоб торги відбулися, необхідно, щоб них брали участь мінімум дві компанії.

На вогневій позиції екіпаж мисливців за шахедами. Фото: forums.kitmaker.net

Перевага в конкурсі постачальників буде на боці гравця із найбільш сприятливою для оборонного відомства ціною. За вказаною ціною 1 722 308 гривень на ринку нових пікапів є кілька пропозицій, причому за набагато нижчою ціною..

Зокрема, за ціною 1 276 500 грн можна придбати Peugeot Landtrek. Mitsubishi L200 в схожій мінімальній комплектації коштує 1 399 000 грн. Toyota Hilux у комплектації “Бізнес” оцінена у 1 409 990 грн. Китайський Great Wall Wingle 7 найдешевший – 1 119 000 грн. Інший “китаєць” JAC T8 ще дешевший – за 1 070 000 грн. Усі вказані автомобілі мають дизельний двигун, механічну коробку передач та повний привід.

А от Volkswagen Amarok вже вибивається з запропонованої суми – він коштує від 1 884 096 грн. Також значно дорожчий Ford Ranger – 1 821 196 грн. Втім, на сайтах імпортерів вказані ціни за один автомобіль, а за умови закупівлі тисячі ціна буде суттєво меншою. Єдина проблема – строки постачання. Навряд чи в когось на складах стоять тисячу непроданих машин...