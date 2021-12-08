Нове покоління пікапа базується на моделі Ford Ranger, розроблялось в Австралії та Європі, а випускатись буде в Південній Африці та Аргентині.

Підрозділ комерційної техніки Volkswagen Commercial Vehicles показав Amarok другого покоління на парі художніх ескізів, вперше дозволивши зазирнути всередину.

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Зараз Volkswagen Amarok випускається на підприємствах компанії в Алжирі та Аргентині. На аргентинському заводі буде налагоджено і виробництво пікапа другого покоління. А пізніше виробництво моделі також розпочнеться у Сілвертоні, що у ПАР.

Не таємниця, що наступний Amarok ділитиме платформу з новим Ford Ranger. Уніфікація може поширитись не лише на платформу, а й на моторну лінійку. Фордівський Ranger шостого покоління дебютував з трьома дизельними моторами – 2-літровим турбо, бітурбо того ж об’єму та 3-літровим V6.

Фото: Ford Ranger Wildtrack / Ford

Раніше Volkswagen вже дражнив ескізами наступного “Амарок”, а у свіжій порції зображень показав не лише зовнішній вигляд, а й інтер’єр. Можна побачити, що модель збереже пропорції попередника, але стане більш акцентовано “м’язистою”. Салон отримає такі сучасні речі, як цифрова панель приладів та великий центральний екран. Також пікап матиме новий селектор трансмісії.

Volkswagen планує знову продавати Amarok у Європі, починаючи з другого півріччя 2022 року. Але основними ринками для цієї моделі залишаться Південна Африка та Австралія.

Фото: ескізи Volkswagen Amarok другого покоління / Volkswagen