Американський автовиробник представив глобальну версію моделі, яка представлятиме пікапи Ford у тих частинах світу, де не продаватимуть електричний F-150 Lightning.

Компактний пікап Ford Ranger актуального покоління випускається з 2011 року і за декаду встиг пережити два оновлення, а тепер дочекався і повноцінної зміни поколінь. Розроблений австралійським підрозділом Ford, новий пікап продаватимуть у 180 країнах світу, причому американцям доведеться ще трохи почекати на версію для свого ринку.

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Новий Ford Ranger на вигляд дуже схожий на повнорозмірний F-150, як і на менший Maverick, завдяки впізнаваному дизайну оптики. Фари у нового пікапа – матричні.

Пікап нового покоління трохи додав у габаритах, у порівнянні з попередником. Відстань між осями, зокрема, зросла на 50 мм. Завдяки цьому, і салон став просторішим, і вантажний відсік. У багажник тепер вміщується повнорозмірний піддон. Доступ до вантажного відсіку став зручнішим, завдяки інтегрованій бічній підніжці. Задні дверцята можна використовувати як мобільний робочий стіл. Геометрична прохідність пікапа також покращилась, оскільки передній звис став коротшим на 50 мм, завдяки чому виріс кут в'їзду.

У салоні пікапа додалось “цифрової свободи”, завдяки електронній панелі приладів та мультимедійній системі Sync4 з екраном на 10,1 або 12 дюймів, голосовим управлінням і вбудованим модемом. Програмне забезпечення оновлюється через бездротовий Інтернет, а деякими функціями можна керувати дистанційно за допомогою програми на смартфоні. Цифровізацію також доповнюють система кругового огляду та широкий список електронних асистентів управління.

Ford запропонує для Ranger величезну лінійку додаткових деталей та аксесуарів для тюнінгу, аби покупці могли налаштувати пікап під себе – вже на старті продажів у фірмовому каталозі буде близько 600 позицій, а надалі їх кількість ще збільшиться.

Фото: Ford Ranger 2022 / Ford

Лінійка моторів для Ranger 2022 буде залежати від конкретного ринку. Є три варіанти силової установки: дизельний 3-літровий твін-турбо V6, 2-літровий турбодизель серії EcoBlue з однією або двома турбінами, а також бензиновий 2,3-літровий турбомотор серії EcoBoost. Трансмісії також три: 10-швидкісна автоматична та 6-ступеневі МКП й АКП. Будуть моделі з приводом на одну та обидві осі, причому повнопривідна схема тепер може бути постійною – AWD та 4WD.

Виробництво нового Ford Ranger налагодять у Таїланді та Південній Африці, конвеєри мають запустити на початку 2022 року. На європейські ринки пікап поставлятимуть з ПАР. Замовлення європейські дилери почнуть приймати ближче до кінця 2022 року, а отримувати машини покупці почнуть вже у 2023.

Зазначимо, що Ranger – єдиний пікап Ford, доступний в Україні зараз, тому не виключена поява й нового покоління у вітчизняних дилерів. Також ви можете ознайомитись зі списком електричних пікапів, які вже вийшли чи з’являться найближчим часом.