Молодший брат F-150 та Ranger коштує від 19 995 доларів, що помітно дешевше базового цінника на Ranger (25 070 доларів) та майже на третину дешевший за F-150 (28 940 доларів). А ще це гібрид.

Ford називає Maverick першим пікапом, який стандартно оснащується гібридною силовою установкою. Пікап поєднує 2,5-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 162 к.с. із першим електродвигуном власної розробки Ford потужністю 94 кВт, що забезпечує сукупну продуктивність у 191 к.с. Маючи гібридний привід, Ford Maverick також є найекономнішим пікапом на ринку – він споживає лише 6,4 літра бензину на 100 км.

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Ford Maverick побудований на одній платформі з кросовером Bronco Sport. Пікап довжиною 5 метрів має колісну базу більш як три метри та кузов довжиною 1,38 метра. Maverick випускатимуть лише з чотиридверною кабіною і п'ятимісним салоном.

Крім базової гібридної версії з переднім приводом, Ford Maverick буде доступний з 2-літровим бензиновим турбомотором EcoBoost потужністю 250 к.с. і 8-ступеневою автоматичною коробкою передач з можливістю додавання повного приводу. Окремо будуть запропоновані спеціальні пакети опцій для бездоріжжя.

Фото: Ford Maverick / Ford

За 19 995 доларів покупці отримають машину у базовому виконанні XL з 8-дюймовим сенсорним екраном мультимедійного центру з системою Ford Sync 4, яка підтримує Apple CarPlay і Android Auto, 4,2-дюймову цифрову панель приладів, вбудований модем FordPass Connect 4G / LTE з Wi-Fi, систему Ford Co-Pilot360 з автоматичним екстреним гальмуванням, світлодіодні фари, камеру заднього виду, функцію доступу в салон без ключів та інші функції.

Старша комплектація Ford Maverick XLT коштуватиме від 22 280 доларів, а виконання Ford Maverick Lariat обійдеться у 25 490 доларів. Дилери Ford у США вже приймають замовлення на Maverick, а фактичні продажі розпочнуться восени.