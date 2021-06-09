Младший брат F-150 и Ranger стоит от 19 995 долларов, что заметно дешевле базового ценника на Ranger (25 070 долларов) и почти на треть дешевле F-150 (28 940 долларов). А еще это гибрид.

Ford называет Maverick первым пикапом, который стандартно оснащается гибридной силовой установкой. Пикап сочетает 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 162 л. с. с первым электродвигателем собственной разработки Ford мощностью 94 кВт, что обеспечивает совокупную производительность в 191 л. с. имея гибридный привод, Ford Maverick также является самым экономным пикапом на рынке – он потребляет лишь 6,4 литра бензина на 100 км.

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Ford Maverick построен на одной платформе с кроссовером Bronco Sport. Пикап длиной 5 метров имеет колесную базу более чем на три метра и кузов длиной 1,38 метра. Maverick будут выпускать только с четырехдверной кабиной и пятиместным салоном.

Помимо базовой гибридной версии с передним приводом, Ford Maverick будет доступен с 2-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost мощностью 250 л. с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с возможностью добавления полного привода. Отдельно будут предложены специальные пакеты опций для бездорожья.

Фото: Ford Maverick / Ford

За 19 995 долларов покупатели получат машину в базовом исполнении XL с 8-дюймовым сенсорным экраном мультимедийного центра с системой Ford Sync 4, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, 4,2-дюймовую цифровую панель приборов, встроенный модем FordPass Connect 4G / LTE с Wi-Fi, система Ford Co-Pilot360 с автоматическим экстренным торможением, светодиодные фары, камеру заднего вида, функцию доступа в салон без ключей и другие функции.

Старшая комплектация Ford Maverick XLT будет стоить от 22 280 долларов, а Ford Maverick Lariat обойдется в 25 490 долларов. Дилеры Ford в США уже принимают заказы на Maverick, а фактические продажи начнутся осенью.