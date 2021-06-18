Повна інформація про ціни на F-150 Lightning 2021 просочилася в Інтернет, завдяки онлайн-опитуванню, яке Ford проводив серед клієнтів.

Несподіване розкриття цін виявило, що найдешевша версія електричного пікапа F-150 Lightning у виконанні Pro коштує від 39 974 доларів або лише 32 474 доларів, з урахуванням державних пільг.

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Покупцям у США буде запропоновано шість версій Ford F-150 Lightning: Pro, XLT, XLT+, Lariat, Lariat + та Platinum. Перша, базова версія являє собою чисту “робочу конячку” з мінімальними характеристиками й комфортом.

Тим, хто бажає придбати більш зручний F-150 Lightning, буде запропоновано варіант XLT, який також можна вважати базовим для сегмента пасажирських автомобілів. Версія XLT коштує від 52 974 доларів. Вона додає металеву передню решітку радіатора, кольорові бампери, 360-градусну камеру, 8-позиційні сидіння з регулюванням потужності, педалі з регулюванням зусилля, внутрішню робочу поверхню, шкіряне кермо, заднє скло, бічні дзеркала з підігрівом, доступ без ключа та багато іншого.

Вищу комплектацію XLT+ і оцінює від 56 774 доларів. Цей рівень оснащення передбачає адаптивний круїз-контроль, бортовий блок живлення потужністю 9,6 кВт з розеткою 240 В, 20-дюймові колеса, кермо з підігрівом та передні сидіння з регулюванням у 10 напрямках.

F-150 Lighting Lariat коштує від 67 474 доларів. Такий пікап більший 15-дюймовий дисплей інформаційно-розважального комплексу, бездротовий зарядний пристрій для телефону, шкіряні передні сидіння з підігрівом та вентиляцією та деякі інші предмети розкоші в салоні.

Додаткові 12 000 доларів піднімуть покупців до комплектації Lariat + з акумулятором, що забезпечує більший пробіг, асистентом магістрального руху BlueCruise, технологією буксирування, панорамним дахом та бортовим блоком живлення на 80 ампер, який можна використовувати для зарядки пристроїв.

На вершині асортименту знаходиться F-150 Lightning Platinum, який оцінюється від 89 874 доларів. Такий пікап стандартно оснащений 22-дюймовими колесами, шкіряними сидіннями найвищого класу і шкіряним декором центральної консолі, звуковою системою Bang&Olufsen, пакетом Max Trailer Tow для буксирування та має особливий зовнішній декор.