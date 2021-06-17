Румунський бренд пропонує версії ECO-G хетчбека Sandero та позашляховика Duster з безоплатним нафтовим газом на 10 000 кілометрів пробігу.

Минулого року Dacia стала першим автовиробником, який запропонував у Великобританії усю лінійку своїх моделей з газовими версіями. Тепер Dacia відкрила в Німеччині нову цікаву пропозицію.

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Щоб скористатися пропозицією Dacia, потрібно взяти в лізинг один із двох автомобілів. Тарифи починаються з 3,30 євро на день для Sandero та з 3,97 євро для Duster. Додатково клієнти можуть придбати пакет повного сервісу за 1,20 та 0,96 на день для Duster і Sandero, відповідно.

Двопаливний силовий агрегат TCe 100 ECO-G під капотами Sandero і Duster має потужність у 100 к.с. Dacia стверджує, що із заповненими 50-літровим баком бензину та 32-літровим баком зрідженого газу можна подолати понад 1300 кілометрів.

Як і всі транспортні засоби марки, двопаливні Sandero та Duster мають гарантію на 3 роки або 100 000 кілометрів пробігу, залежно від того, що трапиться раніше.

Модельний ряд Sandero 2020 року включає версії Access, Essential та Comfort у Німеччині, рекомендовані роздрібні ціни складають 8 690 євро, 9 190 євро та 10 290 євро відповідно.

Duster 2020 року можна замовити в одному з шести рівнів комплектації. Ціни починаються з 11 990 євро, а топова комплектація коштує від 16 990 євро.

Фото: Dacia Sandero та Duster / Dacia