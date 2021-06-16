У США власники спортивних електрокарів матимуть безоплатний доступ до мережі Electrify America.

Мережа Electrify America належить концерну Volkswagen і до кінця цього року вона має налічувати близько восьми сотень станцій, на яких зможуть безкоштовно заряджатись власники Audi E-Tron GT протягом трьох років.

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Audi E-Tron GT у США коштує від 99 900 доларів, тож безоплатна зарядка навряд чи стане головною мотивацією до покупки, але може бути непоганим стимулом. Значно важливішим питанням для власників електрокарів все ще залишається доступність зарядних станцій на шляху щоденних поїздок. Так, у Tesla вже в березні 2020 року було 908 станцій швидкісної зарядки у США, а Electrify America лише працює над тим, щоб довести кількість своїх станцій до 800 до кінця цього року.

Як і власники Porsche Taycan, покупці E-Tron GT матимуть можливість безкоштовно зарядити свій електричний спортивний седан від 5 до 80 відсотків за 22 хвилини. Це може стати в нагоді, коли пробіг автомобіля перевищить паспортні 383 кілометри. З іншого боку, безкоштовна зарядка може не мати великого значення, якщо на запланованих маршрутах недостатньо станцій. Щедрість Audi може досягти свого повного потенціалу лише тоді, коли мережа станцій розгорнеться в повну силу.

Фото: Audi E-Tron GT / Audi