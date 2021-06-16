В США владельцы спортивных электрокаров будут иметь бесплатный доступ к сети Electrify America.

Сеть Electrify America принадлежит концерну Volkswagen и до конца этого года она будет насчитывать около восьми сотен станций, на которых смогут бесплатно заряжаться владельцы Audi E-Tron GT в течение трех лет.

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Audi E-Tron GT в США стоит от 99 900 долларов, поэтому бесплатная зарядка вряд ли станет главной мотивацией к покупке, но может быть неплохим стимулом. Значительно более важным вопросом для владельцев электрокаров все еще остается доступность зарядных станций на пути ежедневных поездок. Так, у Tesla уже в марте 2020 года было 908 станций скоростной зарядки в США, а Electrify America только работает над тем, чтобы довести количество своих станций до 800 к концу этого года.

Как и владельцы Porsche Taycan, покупатели E-Tron GT смогут бесплатно зарядить свой электрический спортивный седан от 5 до 80 процентов за 22 минуты. Это может пригодиться, когда пробег автомобиля превысит паспортные 383 километров. С другой стороны, бесплатная зарядка может не иметь большого значения, если на предстоящих маршрутах недостаточно станций. Щедрость Audi может достичь своего полного потенциала только тогда, когда сеть станций развернется в полную силу.

Фото: Audi E-Tron GT / Audi