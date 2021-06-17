Румынский бренд предлагает версии ECO-G хэтчбека Sandero и внедорожника Duster с бесплатным нефтяным газом на 10 000 километров пробега.

В прошлом году Dacia стала первым автопроизводителем, предложившим в Великобритании всю линейку своих моделей с газовыми версиями. Теперь Dacia открыла в Германии новое интересное предложение.

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Чтобы воспользоваться предложением Dacia, нужно взять в лизинг один из двух автомобилей. Тарифы начинаются с 3,30 евро в день для Sandero и с 3,97 евро для Duster. Дополнительно клиенты могут приобрести пакет полного сервиса за 1,20 и 0,96 евро в день для Duster и Sandero, соответственно.

Двухтопливный силовой агрегат TCe 100 ECO-G под капотами Sandero и Duster имеет мощность в 100 л.с. Dacia утверждает, что с заполненными 50-литровым баком бензина и 32-литровым баком сжиженного газа можно преодолеть более 1 300 километров.

Как и все транспортные средства марки, двухтопливные Sandero и Duster имеют гарантию на 3 года или 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что случится раньше.

Модельный ряд Sandero 2020 года включает версии Access Essential и Comfort в Германии, рекомендованные розничные цены составляют 8 690 евро, 9 190 евро и 10 290 евро соответственно.

Duster 2020 года можно заказать в одном из шести уровней комплектации. Цены начинаются с 11 990 евро, а топовая комплектация стоит от 16 990 евро.

Фото: Dacia Sandero и Duster / Dacia