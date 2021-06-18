Полная информация о ценах на F-150 Lightning 2021 просочилась в Интернет, благодаря онлайн-опросу, который Ford проводил среди клиентов.

Неожиданное раскрытие цен показало, что самая дешевая версия электрического пикапа F-150 Lightning в исполнении Pro стоит от 39 974 долларов или только 32 474 долларов, с учетом государственных льгот.

Узнайте также: Арендаторы Dacia Sandero в Германии за 3,30 евро в день бонусом получают газ на 10 000 км

Покупателям в США будет предложено шесть версий Ford F-150 Lightning: Pro, XLT, XLT+, Lariat, Lariat+ и Platinum. Первая, базовая версия представляет собой чистую "рабочую лошадку" с минимальными характеристиками и комфортом.

Тем, кто желает приобрести более удобный F-150 Lightning, будет предложен вариант XLT, который можно считать базовым для сегмента пассажирских автомобилей. Версия XLT стоит от 52 974 долларов. Она добавляет металлическую переднюю решетку радиатора, цветные бамперы, 360-градусную камеру, 8-позиционные сиденья с регулировкой мощности, педали с регулировкой усилия, внутреннюю рабочую поверхность, кожаный руль, заднее стекло, боковые зеркала с подогревом, доступ без ключа и многое другое.

Высшую комплектацию XLT+ и оценивает от 56 774 долларов. Этот уровень оснащения предусматривает адаптивный круиз-контроль, бортовой блок питания мощностью 9,6 кВт с розеткой 240 В, 20-дюймовые колеса, руль с подогревом и передние сиденья с регулировкой в ​​10 направлениях.

F-150 Lighting Lariat стоит от 67 474 долларов. Такой пикап имеет больший 15-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса, беспроводное зарядное устройство для телефона, кожаные передние сиденья с подогревом и вентиляцией и некоторые другие предметы роскоши в салоне.

Дополнительные 12000 долларов поднимут покупателей к комплектации Lariat+ с аккумулятором, обеспечивающим больший пробег, ассистентом магистрального движения BlueCruise, технологией буксировки, панорамной крышей и бортовым блоком питания на 80 ампер, который можно использовать для зарядки устройств.

На вершине ассортимента находится F-150 Lightning Platinum, который оценивается от 89 874 долларов. Такой пикап стандартно оснащен 22-дюймовыми колесами, кожаными сиденьями высочайшего класса и кожаным декором центральной консоли, звуковой системой Bang & Olufsen, пакетом Max Trailer Tow для буксировки и имеет особый внешний декор.