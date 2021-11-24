Американский автопроизводитель представил глобальную версию модели, которая будет представлять пикапы Ford в тех частях мира, где не будут продавать электрический F-150 Lightning.

Компактный пикап Ford Ranger актуального поколения выпускается с 2011 года и за декаду успел пережить два обновления, а теперь дождался и полноценной смены поколений. Разработанный австралийским подразделением Ford, новый пикап будут продавать в 180 странах мира, причем американцам придется еще немного подождать версию для своего рынка.

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Новый Ford Ranger на вид очень похож на полноразмерный F-150, как и на меньший Maverick, благодаря узнаваемому дизайну оптики. Фары у нового пикапа – матричные.

Пикап нового поколения немного прибавил в габаритах по сравнению с предшественником. Расстояние между осями, в частности, возросло на 50 мм. Благодаря этому, и салон стал просторнее, и грузовой отсек. В багажник теперь умещается полноразмерный поддон. Доступ к грузовому отсеку стал удобнее, благодаря интегрированной боковой подножке. Заднюю дверцу можно использовать как мобильный рабочий стол. Геометрическая проходимость пикапа также улучшилась, так как передний свес стал короче на 50 мм, благодаря чему угол въезда вырос.

В салоне пикапа прибавилось “цифровой свободы”, благодаря электронной панели приборов и мультимедийной системе Sync4 с экраном на 10,1 или 12 дюймов, голосовым управлением и встроенным модемом. Программное обеспечение обновляется через беспроводной интернет, а некоторыми функциями можно управлять дистанционно с помощью приложения на смартфоне. Цифровизацию также дополняют система кругового обзора и широкий список электронных ассистентов управления.

Ford предложит для Ranger огромную линейку дополнительных деталей и аксессуаров для тюнинга, чтобы покупатели могли настроить пикап под себя – уже на старте продаж в фирменном каталоге будет около 600 позиций, а в дальнейшем их количество еще увеличится.

Фото: Ford Ranger 2022 / Ford

Линейка моторов для Ranger 2022 будет зависеть от конкретного рынка. Есть три варианта силовой установки: дизельный 3-литровый твин-турбо V6 и 2-литровый турбодизель серии EcoBlue с одной или двумя турбинами, а также бензиновый 2,3-литровый турбомотор серии EcoBoost. Трансмиссии также три: 10-скоростная автоматическая и 6-ступенчатые МКП и АКП. Будут модели с приводом на одну и обе оси, причем полноприводная схема теперь может быть постоянной – AWD и 4WD.

Производство нового Ford Ranger наладят в Таиланде и Южной Африке, конвейеры должны запустить в начале 2022 года. На европейские рынки пикап будут поставлять из ЮАР. Заказы европейские дилеры начнут принимать ближе к концу 2022 года, а получать машины покупатели начнут уже в 2023.

Отметим, что Ranger – единственный пикап Ford, доступный в Украине сейчас, поэтому не исключено появление и нового поколения у отечественных дилеров. Также вы можете ознакомиться со списком электрических пикапов, которые уже вышли или появятся в ближайшее время.