Новое поколение пикапа базируется на модели Ford Ranger, разрабатывалось в Австралии и Европе, а выпускаться будет в Южной Африке и Аргентине.

Подразделение коммерческой техники Volkswagen Commercial Vehicles показало Amarok второго поколения на паре художественных эскизов, впервые позволив заглянуть внутрь.

Узнайте также: Австралиец: компания Renault анонсировала новый кроссовер Austral

Сейчас Volkswagen Amarok выпускается на предприятиях компании в Алжире и Аргентине. На аргентинском заводе будет налажено и производство пикапа второго поколения. А позже производство модели также начнется в Силвертоне, что в ЮАР.

Не секрет, что следующий Amarok делит платформу с новым Ford Ranger. Унификация может распространиться не только на платформу, но и на моторную линейку. Фордовский Ranger шестого поколения дебютировал с тремя дизельными моторами – 2-литровым турбо, битурбо того же объема и 3-литровым V6.

Фото: Ford Ranger Wildtrack / Ford

Ранее Volkswagen уже дразнил эскизами следующего “Амарок”, а в свежей порции изображений показал не только внешний вид, но и интерьер. Можно увидеть, что модель сохранит пропорции предшественника, но станет более акцентированно “мускулистой”. Салон получит такие современные вещи, как цифровая панель приборов и большой центральный экран. Также пикап будет иметь новый селектор трансмиссии.

Volkswagen планирует снова продавать Amarok в Европе, начиная со второго полугодия 2022 года. Но основными рынками для этой модели останутся Южная Африка и Австралия.

Фото: эскизы Volkswagen Amarok второго поколения / Volkswagen