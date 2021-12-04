Кнопки. Поворотные шайбы. Световые шары. Джойстики. Что дальше – переключение жестами и голосом? Телепатия?

На протяжении целого столетия переключатель трансмиссии был функциональной вещью в салоне автомобиля, которому уделялось не слишком много внимания. В большинстве случаев это были простые рычаги, "выраставшие" из пола, центрального тоннеля или колонки руля. Да, производители иногда решались на эксперименты с нетипичными "шифтерами", но это были единичные случаи, исключение из правила, и только в 2000-х к этой детали начали применять дизайнерский подход.

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Автоматическая трансмиссия пользуется широчайшим набором вариантов переключения. С появлением электронного переключателя привычная кулиса трансмиссии – металлический стержень с кнопкой или без и пометками PRND – уступила место более вычурным деталям. Посмотрим, какие переключатели автоматической коробки сейчас предлагают автопроизводители.

Моностабильный переключатель / качели

BMW был одним из первых автопроизводителей, если не первым, что применил "моностабильный" переключатель. С первого взгляда рычаг напоминает традиционный переключатель, но на самом деле он больше похож на джойстик или качели, поскольку здесь отсутствует стержень, а движется лишь небольшая деталь, возвышающаяся над центральным туннелем, тогда как нижняя часть остается на одном месте. Рабочий ход такого переключателя в разы меньше, чем у обычной кулисы, поэтому этот тип шифтера быстро распространился на автомобили других брендов. Сегодня такие переключатели можно встретить в автомобилях Alfa Romeo, Audi, Cadillac, Chevrolet, Jaguar, Land Rover, Mercedes-AMG, Mini, Nissan, Infiniti, Volvo и Polestar.

Миниатюрный моностабильный переключатель

Минимализм является популярным течением современного автомобильного дизайна, поэтому не удивительно, что даже аккуратный "джойстик" дизайнеры некоторых брендов снизили до размеров тумблера для включения света в доме. Такие микроджойстики можно встретить, например в автомобилях Audi S3 и e-Tron GT, Porsche 911 и Taycan, Volkswagen Golf R и Golf GTI.

Поворотная шайба

Эта простая поворотная конструкция просто заменяет движение при переключении с вверх-вниз или восток-запад оборотным движением. Такой переключатель имеют Chrysler Pacifica, Dodge Ram, Jeep Grand Cherokee и Wagoneer, многие модели Ford.

Поворотный моностабильный переключатель

Марка Genesis решила пойти дальше и объединила два типа переключателей – джойстик и поворотную шайбу. Такой контроллер имеют Genesis GV70, G80 и GV80.

Поворотная сфера

Поворотный переключатель "Crystal Sphere" нового электрического кроссовера Genesis GV60 работает так же, как поворотная шайба, но добавляет особого эстетического шарма этому функциональному элементу. Кроме того, разноцветная световая индексация включенной передачи четко показывает водителю, когда автомобиль действительно включен (в электрокаре можно и не заметить, что мотор работает), а это повышает безопасность, утверждают разработчики.

Переключатель на стойке руля версия 2.0

Mercedes-Benz был одним из первых автопроизводителей, которые широко внедрили электронные переключатели передач, и сразу же воспользовался преимуществом освобождения места на центральной консоли, удалив оттуда орган управления. Практически каждый современный Mercedes кроме отдельных моделей AMG имеет электронный переключатель на колонке руля. В некоторых случаях там же размещены отдельные лепестки для принудительного переключения передач вниз и вверх. Новые пользователи автомобилей марки часто путают эти переключатели под рулем с более обычными выключателями стеклоочистителей. Примеру Мерседеса подражают Tesla и Lucid.

Кнопки переключения передач

Такое простое и логическое решение применено в автомобилях Aston Martin, Hyundai, Jaguar I-Pace. У каждого производителя, конечно, по-своему.

Кнопки и тумблер

На большинстве автомобилей Honda и Acura с автоматической трансмиссией используются обычные кнопки для режимов “парковки”, “нейтраль” и “драйв”, а для включения заднего хода нужно сдвинуть, потянуть выключатель. А концерн General Motors использует несколько различных вариаций этого типа селектора передач.

Клавиши фортепиано

Такой тип кнопочного селектора передач использует только бренд Lincoln.

Джойстик

Фактически, принцип действия здесь такой же как у моностабильного переключателя BMW, но переключение происходит несколько иначе. Для включения заднего хода на Toyota Prius второго поколения нужно поместить шифтер влево и вверх. На некоторых имеется дополнительный режим под буквой "B", обеспечивающий торможение двигателем при движении вниз по склону. Lexus и Nissan имеют свои вариации на эту тему.

Сенсорный экран / Телепатия

Когда Tesla провела очередное обновление для Model S в этом году, большой новостью стало известие, что вместо переключателя на колонке руля у электрического седана будет сенсорный селектор передач. Это не совсем так. На самом деле физический переключатель остался на своем месте, а программное обеспечение позволяет “предусматривать” желаемое направление движения, на основе того, какие препятствия автомобиль “видит”, контекста и навигационной карты. Другими словами, он должен автоматически определить, в каком направлении хотит двигаться водитель. Почти телепатия.