Кнопки. Поворотні шайби. Світлові кулі. Джойстики. Що далі – перемикання жестами та голосом? Телепатія?

Протягом цілого століття перемикач трансмісії був функціональною річчю в салоні автомобіля, якому приділялось не надто багато уваги. У більшості випадків це були прості важелі, що “виростали” з підлоги, центрального тунелю чи колонки керма. Так, виробники іноді наважувались на експерименти з нетиповими “шифтерами”, але то були поодинокі випадки, виняток з правила, і лише у 2000-х до цієї деталі почали застосовувати дизайнерський підхід.

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Автоматична трансмісія користується найширшим набором варіантів перемикання. З появою електронного перемикача звична куліса трансмісії – металевий стрижень з кнопкою чи без та позначками PRND – поступилась місцем більш вигадливим деталям. Поглянемо, які перемикачі автоматичної трансмісії сьогодні пропонують автовиробники.

Моностабільний перемикач / гойдалка

BMW був одним із перших автовиробників, якщо не першим, що застосував “моностабільний” перемикач. З першого погляду важіль схожий нагадує традиційний перемикач, але насправді він більше подібний до джойстика чи гойдалки, оскільки тут відсутній стрижень, а рухається лише невеличка деталь, що височіє над центральним тунелем, тоді як нижня частина залишається на одному місці. Робочий хід такого перемикача в рази менший, ніж у звичайної куліси, тому цей тип шифтера швидко поширився на автомобілі інших брендів. Сьогодні такі перемикачі можна зустріти в автомобілях Alfa Romeo, Audi, Cadillac, Chevrolet, Jaguar, Land Rover, Mercedes-AMG, Mini, Nissan, Infiniti, Volvo та Polestar.

Мініатюрний моностабільний перемикач

Мінімалізм є популярною течією сучасного автомобільного дизайну, тому не дивно, що навіть акуратний “джойстик” дизайнери деяких брендів зменшили до розмірів тумблера для вмикання світла в домі. Такі мікроджойстики можна зустріти, наприклад, в автомобілях Audi S3 та e-Tron GT, Porsche 911 та Taycan, Volkswagen Golf R та Golf GTI.

Поворотна шайба

Ця проста поворотна конструкція просто замінює рух при перемиканні з вгору-вниз чи схід-захід обертовим рухом. Такий перемикач мають Chrysler Pacifica, Dodge Ram, Jeep Grand Cherokee та Wagoneer, багатьох моделях Ford.

Поворотний моностабільний перемикач

Марка Genesis вирішила піти далі та об’єднала два типи перемикачів – джойстик та поворотну шайбу. Такий контролер мають Genesis GV70, G80 та GV80.

Поворотна сфера

Поворотний перемикач “Crystal Sphere” нового електричного кросовера Genesis GV60 працює так само як поворотна шайба, але додає особливого естетичного шарму цьому функціональному елементу. Крім того, різнобарвна світлова індексація увімкненої передачі чітко показує водієві, коли автомобіль насправді увімкнено (в електрокарі можна й не помітити, що мотор працює), а це підвищує безпеку, стверджують розробники.

Перемикач на стійці керма версія 2.0

Mercedes-Benz був одним із перших автовиробників, які широко впровадили електронні перемикачі передач, й одразу ж скористався перевагою звільнення місця на центральній консолі, видаливши звідти цей орган управління. Практично кожен сучасний Mercedes, крім окремих моделей AMG, має електронний перемикач на колонці керма. У деяких випадках там же розміщені окремі “пелюстки” для примусового перемикання передач вниз та вгору. Нові користувачі автомобілів марки часто плутають ці перемикачі під кермом із більш звичними вмикачами склоочисників. Приклад Mercedes наслідують Tesla та Lucid.

Кнопки перемикання передач

Таке просте й логічне рішення застосоване в автомобілях Aston Martin, Hyundai, Jaguar I-Pace. У кожного виробника, звісно, по-своєму.

Кнопки та тумблер

На більшості автомобілів Honda та Acura з автоматичною трансмісією використовуються звичайні кнопки для режимів “паркування”, “нейтраль” та “драйв”, а для увімкнення заднього ходу потрібно посунути, потягнути вмикач. А концерн General Motors використовує ще й кілька різних варіацій цього типу селектора передач.

Клавіші фортепіано

Такий тип кнопкового селектора передач використовує лише бренд Lincoln.

Джойстик

Фактично, принцип дії тут такий же як у моностабільного перемикача BMW, але перемикання відбувається трохи інакше. Для ввімкнення заднього ходу на Toyota Prius другого покоління потрібно змістити шифтер ліворуч та вгору. На деяких є додатковий режим під літерою “B”, який забезпечує гальмування двигуном при руху вниз схилом. Lexus та Nissan мають власні варіації на цю тему.

Сенсорний екран / Телепатія

Коли Tesla провела чергове велике оновлення для Model S цього року, великою новиною стала звістка, що замість перемикача на колонці керма в електричного седана буде сенсорний селектор передач. Це не зовсім так. Насправді фізичний перемикач залишився на своєму місці, а програмне забезпечення дозволяє “передбачати” бажаний напрямок руху, на основі того, які перешкоди автомобіль “бачить”, контексту та навігаційної карти. Іншими словами, він повинен автоматично визначити, в якому напрямку хочете рухатися водій. Майже телепатія.