Майстер розібрав 1,5-літровий мотор старого гібридного хетчбека, щоб оцінити його технічний стан та наслідки тривалої експлуатації.

Багато автомобілістів переконані, що сьогодні автовиробники вже не будують автомобілі “мільйонники”, здатні служити десятиліттями. І що більше автомобілі нагадують гаджети з колесами, то менш живучими вони стають. Можемо провести візуальну експертизу мотора одного з найперших і найпопулярніших гаджетів на колесах – гібрида Toyota Prius 2004 року з пробігом понад 488 тисяч кілометрів.

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Отже, перед нами 1,5-літровий мотор Prius 2004 року випуску серії 1NZ-FXE, що працює за циклом Аткінсона. Його головне призначення не стільки у максимальній потужності, як у максимальній енергоефективності.

Мотори серії NZ, без електричної надбудови, використовувались у різних моделях корпорації Toyota за останні 20 років, включаючи Toyota Echo, Toyota Yaris, Scion xA та Scion xB. Наразі виробництво двигунів цієї серії припинено.

Майстер поетапно розбирає мотор автомобіля, що прослужив 17 років, інспектуючи кожну деталь. Вже під кришкою двигуна ми бачимо, що все виглядає не так вже й погано. Автор відео відмічає зміну кольору окремих деталей, але зазначає, що це має суттєвого впливу на роботу двигуна.

У кільцях для контролю масла на поршнях є засмічення, тому в певний час мотор, очевидно, працював в умовах нестачі оливи у суміші. У випускній системі роками накопичувався надлишковий нагар, а у піддоні – мул.

Але в цілому знос цілком помірний, враховуючи пробіг автомобіля. А якби власник не шкодував грошей на якісні фільтри та мастила – цей Prius міг би служити ще багато років. Принаймні, його мотор.