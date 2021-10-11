Мастер разобрал 1,5-литровый мотор старого гибридного хэтчбека, чтобы оценить его техническое состояние и последствия длительной эксплуатации.

Многие автомобилисты убеждены, что сегодня автопроизводители уже не строят автомобили “миллионники”, способные служить десятилетиями. И чем больше автомобили напоминают гаджеты с колесами, тем менее живучими они становятся. Можем провести визуальную экспертизу мотора одного из самых первых и популярных гаджетов на колесах – гибрида Toyota Prius 2004 года с пробегом более 488 тысяч километров.

Смотрите также: Водородный электрокар Toyota Mirai установил рекорд по дальности пробега на одной заправке

Итак, перед нами 1,5-литровый мотор Prius 2004 года выпуска серии 1NZ-FXE, работающий по циклу Аткинсона. Его главное назначение не столько в максимальной мощности, как в максимальной энергоэффективности.

Моторы серии NZ, без электрической надстройки, использовались в различных моделях корпорации Toyota за последние 20 лет, включая Toyota Echo, Toyota Yaris, Scion xA и Scion xB. Сейчас производство двигателей этой серии прекращено.

Мастер поэтапно разбирает мотор автомобиля, прослужившего 17 лет, инспектируя каждую деталь. Уже под крышкой двигателя мы видим, что все выглядит не так уж и плохо. Автор видео отмечает изменение цвета отдельных деталей, но отмечает, что это оказывает существенное влияние на работу двигателя.

В кольцах для контроля масла на поршнях есть засорение, поэтому в определенное время мотор, очевидно, работал в условиях недостатка масла в смеси. В выпускной системе годами накапливался избыточный нагар, а в поддоне – ил.

Но в целом износ вполне умеренный, учитывая пробег автомобиля. А если бы владелец не жалел денег на качественные фильтры и смазки – этот Prius мог бы служить еще много лет. По крайней мере, его мотор.