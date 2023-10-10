Захисникам Київщини передано 21 пікап Mitsubishi L200 з зенітними турелями на кузові.

Автомобілі цільовим призначенням вручено мобільно-вогневим групам ЗСУ. Пікапи допомагатимуть нашим бійцям зачищати від ворожих дронів небо над Київщиною.

Екіпажі цих автомобілів стоять на варті критичної інфраструктури Київщини. Для цього у кузовах машин встановлено кулеметні турелі для великокаліберної стрілецької зброї. Також для успішного ураження повітряних цілей екіпажам передано лазери, біноклі.

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"Сьогодні спільно з АВТ Баварія, офіційним імпортером BMW Group в Україні, передали військовим 21 позашляховик підвищеної прохідності. Ці автомобілі – для мобільно-вогневих груп Сухопутних військ ЗСУ, які захищають нас від повітряних атак російських окупантів. Гроші на їх придбання були зібрані в рамках Українського оборонного проєкту разом із UNITED24", – розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, Руслан Кравченко.

Передача пікапів Mitsubishi L200 екіпажам ППО ЗСУ. Фото: Київська ОВА

За словами керівника області, для мобільних груп закуплять 60 автівок. Невдовзі до захисників надійде чергова партія з 24 позашляховиків, які нададуть представники бізнесу та громади районів. Частину автівок буде закуплено за кошти обласного бюджету.