Мерія міста традиційно завершила минулий тиждень подарунком для захисників України: два позашляховики поїхали на передову.

Окремий стрілецький батальйон отримав пікап Volkswagen Amarok, вартість якого сягнула 870 тисяч гривень.

Для полку "Азов" також за рахунок міського бюджету купили і передали пікап Ford F, вартістю майже 1,4 мільйона гривень.

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Придбання автотехніки проводиться завдяки податкам підприємств та організацій міста і безпосередньо львів’ян в рамках загальноміської програми підтримки захисників. Рішення про це прийнято на сесії Львівської міської ради.

Громада Львова адресно відправила на передову куплені за податки львів’ян два пікапи. Фото: мерія Львова

Загалом Львів нині спрямовує на допомогу військовим майже 13,5% річного бюджету міста, що у грошовому вимірі становить майже 2 мільярди гривень. Однак невдовзі розмір допомоги ЗСУ має вирости до 16%, сума річної грошової підтримки військових підрозділів перетне позначку у 2,1 мільярди гривень.