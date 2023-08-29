Заявлений рубіж у 1000 автівок для ЗСУ у проєкті ГеройCar невпинно наближається: понад чверть запланованих пікапів благодійний Фонд Руслана Шостака вже відправив ЗСУ.

Протягом минулого тижня з різницею у два дні ГеройCar двічі давав інформаційний привід про передачу техніки на передову. В одному випадку 25 серпня мова йшла про 23 пікапи, а 27 серпня – про 19 одиниць цієї техніки. Усі передані машини повнопривідні, у гарному технічному стані та у готовій камуфляжній кольористиці.

Кожен автомобіль обійшовся Фонду від 240 до 370 тисяч гривень. Це з врахуванням доставки техніки з-за кордону, проведеного тут ремонту, заміни окремих агрегатів, деталей та фарбування.

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В основному для армії готуються американські пікапи Ford моделей F250/F350, хоча є південнокорейські позашляховики SsangYong. Якщо "американці" відносяться до важкої розмірної групи пікапів з дизельними турбодвигунами за 325 к.с. і вантажопідйомністю до 1450/ 2000 кг, то "корейці" значно легші.

SsangYong Actyon Sports - легка і маневрена, але на певних завданнях Ford кращий. Фото: reddit.com

Скажімо, модель Actyon Sports удвічі менша за потужністю та з меншою вантажопідйомністю – силовий потенціал всього 149 к.с. та можливість перевезення лише 700 кг. Однак SsangYong може бути на окремих операціях та завданнях ліпшим за Ford, а на інших навпаки – поступиться, бо американський пікап там краще впорається.

"Для військових вкрай важлива мобільність. Такі машини потрібні розвідникам, штурмовикам, групам спеціального призначення та «мисливцям за дронами». Кузови пікапів великі, там можна розмістити Стінгери, Джавеліни та Стугни, або закріпити кулемет, зенітну чи ракетну установку", – підкреслює керівник проєкту ГеройCar Олександр Пугач.

У важкій групі pick up усі моделі Ford мають підвищений попит, але на деякі операції наші розвідники та "мисливці за дронами" беруть легші пікапи, а то й зовсім маленькі багі. Фото: ГеройCar

На своєму офіційному сайті згаданий Фонд повідомив, що загалом уже закуплено понад 270 автомобілів для військових на суму 100 млн гривень. Окрім цього, створено потужну інфраструктуру для своєчасного постачання та обслуговування автівок.

Думка фахівця Лемура про пікапи Ford F250 від проекту ГеройCar. Відео зі сторінки Олександра Пугача в Facebook.