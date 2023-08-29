Заявленный рубеж в 1000 автомобилей для ВСУ в проекте ГеройCar постоянно приближается: более четверти запланированных пикапов благотворительный Фонд Руслана Шостака уже отправил ВСУ.

На прошлой неделе с разницей в два дня Герой Car дважды давал информационный повод о передаче техники на передовую. В одном случае 25 августа речь шла о 23 пикапах, а 27 августа – о 19 единицах этой техники. Все передаваемые машины полноприводны, в хорошем техническом состоянии и в готовом камуфляжном цвете.

Каждый автомобиль обошелся Фонду от 240 до 370 тысяч гривен. Это с учетом доставки техники из-за границы, проведенного здесь ремонта, замены отдельных агрегатов, деталей и покраски.

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В основном для армии готовятся американские пикапы Ford моделей F250/F350, хотя есть южнокорейские внедорожники SsangYong. Если "американцы" относятся к тяжелой размерной группе пикапов с дизельными турбодвигателями за 325 л.с. и грузоподъемностью до 1450/2000 кг, то "корейцы" гораздо легче.

SsangYong Actyon Sports – легкая и маневренная, но на определенных задачах Ford лучше. Фото: reddit.com

Скажем, модель Actyon Sports вдвое меньше по мощности и с меньшей грузоподъемностью – силовой потенциал всего 149 л.с. и возможность перевозки всего 700 кг. Однако SsangYong может быть на отдельных операциях и задачах лучше Ford, а на других наоборот – уступит, потому что американский пикап там лучше справится.

"Для военных крайне важна мобильность. Такие машины нужны разведчикам, штурмовикам, группам специального назначения и «охотникам за дронами». Кузова пикапов большие, там можно разместить Стингеры, Джавелины и Стугны или закрепить пулемет, зенитную или ракетную установку", – подчеркивает руководитель проекта ГеройCar Александр Пугач.

В тяжелой группе pick up все модели Ford пользуются повышенным спросом, но на некоторые операции наши разведчики и "охотники за дронами" берут более легкие пикапы, а то и совсем маленькие баги. Фото: Герой

На своем официальном сайте упомянутый Фонд сообщил, что в общей сложности уже закуплено более 270 автомобилей для военных на сумму 100 млн гривен. Кроме того, создана мощная инфраструктура для своевременной поставки и обслуживания автомобилей.

Мнение специалиста Лемура о пикапах Ford F250 от проекта ГеройCar. Видео со страницы Александра Пугача в Facebook.