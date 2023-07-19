Очередную партию из 14 внедорожников Ford благотворительный фонд RUSH Foundation передал в ряды Вооруженных сил Украины.

Все машины ушли на передовую. Один пикап по целевому направлению получила Нацгвардия, семь – подразделения Сухопутных войск. Еще шесть автомобилей этой же марки Ford F350 отошли также воюющему президентскому полку.

Напомним, бойцы Отдельной президентской бригады им. Б. Хмельницкого в прошлом году с первых дней войны с российскими оккупантами защищали Киев, затем воевали на Харьковщине, а сейчас гонят оккупантов из Донбасса.

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Автомобили переданы упомянутым фондом в рамках проекта "ГеройСar". Это национальная платформа для обеспечения ВСУ колесным транспортом. По согласованию с командованием ВСУ, ГеройСar поставляет для нужд фронта полноприводные пикапы Ford F250 и Ford F350.

Закамуфлированные внедорожники Ford на церемониале передачи техники военным подразделениям. Фото: ГеройСar

«Мы поддерживаем контрнаступление и обеспечиваем наших ребят на фронте надежными и мощными автомобилями, играющими решающую роль в обеспечении мобильности наших военных. В условиях активных боевых действий автомобили позволяют бойцам быстро реагировать на угрозы, передвигаться в сложных условиях местности и быть оперативными в выполнении задач. Мощный двигатель и высокая проходимость пикапов позволяют преодолевать помехи даже в труднодоступных местах. Каждый пикап, отправленный на фронт, несет с собой преданность и поддержку всему украинскому народу», — комментирует руководитель проекта ГеройСar Александр Пугач.

Всего в рамках данного проекта приобретено более 270 пикапов на сумму свыше100 млн грн. Кроме того, создана мощная инфраструктура для своевременной поставки и обслуживания автомобилей.