Чергову партію з 14 позашляховиків Ford благодійний фонд RUSH Foundation передав до лав Збройних сил України.

Усі машини пішли на передову. Один пікап за цільовим направленням отримала Нацгвардія, сім – підрозділи Сухопутних військ. Ще шість автівок цієї ж марки Ford F350 відійшли президентському полку, який також воює.

Нагадаємо, бійці Окремої президентської бригади ім. Б. Хмельницького торік з перших днів війни з російськими окупантами захищали Київ, потім воювали на Харківщині, а зараз гонять окупантів з Донбасу.

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Автомобілі передано згаданим фондом у рамках проєкту ГеройСar. Це – національна платформа для забезпечення ЗСУ колісним транспортом. За погодженням із командуванням ЗСУ ГеройСar постачає для потреб фронту повнопривідні пікапи Ford F250 та Ford F350.

Закамуфльовані позашляховики Ford на церемоніалі передачі техніки військовим підрозділам. Фото: ГеройСar

«Ми підтримуємо контрнаступ і забезпечуємо наших хлопців на фронті надійними та потужними автомобілями, які відіграють вирішальну роль у забезпеченні мобільності наших військових. В умовах активних бойових дій автівки дозволяють бійцям швидко реагувати на загрози, пересуватися в складних умовах місцевості та бути оперативними у виконанні завдань. Потужний двигун та висока прохідність пікапів дозволяють долати перешкоди навіть у важкодоступних місцях. Кожен пікап, відправлений на фронт, несе з собою відданість і підтримку всього українського народу», — коментує керівник проєкту ГеройСar Олександр Пугач.

Загалом в рамках згаданого проєкту придбано більше 270 пікапів на суму понад 100 млн грн. Окрім цього, створено потужну інфраструктуру для своєчасного постачання та обслуговування автівок.