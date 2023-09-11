Мэрия города традиционно завершила прошедшую неделю подарком для защитников Украины: два внедорожника уехали на передовую.

Отдельный стрелковый батальон получил пикап Volkswagen Amarok, стоимость которого составила 870 тысяч гривен.

Для полка "Азов" также за счет городского бюджета купили и передали пикап Ford F стоимостью почти 1,4 миллиона гривен.

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Покупка автотехники производится благодаря налогам предприятий и организаций города и непосредственно львовян в рамках общегородской программы поддержки защитников. Решение об этом принято на сессии Львовского городского совета.

Громада Львова адресно отправила на передовую купленные за налоги горожан еще два пикапа. Фото: мэрия Львова

В общей сложности Львов сейчас направляет на помощь военным почти 13,5% годового бюджета города, что в денежном исчислении составляет почти 2 миллиарда гривен. Однако вскоре размер помощи ВСУ должен вырасти до 16%, сумма годовой денежной поддержки военных подразделений пересечет отметку в 2,1 миллиарда гривен.