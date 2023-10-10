Защитникам Киевской области передан 21 пикап Mitsubishi L200 с зенитными турелями на кузове.

Автомобили целевым назначением вручены мобильно-огневым группам ВСУ. Пикапы будут помогать нашим бойцам зачищать от вражеских дронов небо над Киевщиной.

Экипажи этих автомобилей стоят на страже критической инфраструктуры Киевской области. Для этого в кузовах машин установлены пулеметные турели для крупнокалиберного стрелкового оружия. Также для успешного поражения воздушных целей экипажам переданы лазеры, бинокли.

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"Сегодня совместно с АВТ Бавария, официальным импортером BMW Group в Украину, передали военным 21 внедорожник повышенной проходимости. Эти автомобили – для мобильно-огневых групп Сухопутных войск ВСУ, защищающих нас от воздушных атак российских оккупантов. Деньги на их приобретение были собраны в рамках Украинского оборонного проекта вместе с UNITED24", – рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, Руслан Кравченко.

Передача пикапов Mitsubishi L200 экипажам ПВО ВСУ. Фото: Киевская ОВА

По словам руководителя области, для мобильных групп закупят 60 автомобилей. Вскоре в защитники поступит очередная партия из 24 внедорожников, которые предоставят представители бизнеса и общины районов. Часть автомобилей будет закуплена за средства областного бюджета.