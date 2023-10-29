19:20, 29 жовтня 0

Пікапи французького бренду Peugeot лише нещодавно з'явились в Україні, але вони вже досить помітні на дорогах. Багато з них виконує непрості місії у ЗСУ. Подивимось, що саме пропонує французький бренд у новому для нього сегменті.

Раніше французи не випускали пікапи у тому розумінні, якими ми їх знаємо сьогодні. Були моделі на легковій платформі, а от рамний позашляховий пікап – це справді вперше. І оскільки у Peugeot Landtrek немає попередника, йому доводиться з першої зустрічі доводити свою спроможність на ринку.

Впізнати неважко

Належність до французького бренду спереду впізнається не лише за логотипом, але й за фарами та характерним хромованим обідком решітки радіатора, як на представниках комерційної лінійки - Peugeut Rifter, Partner чи Traveller минулого покоління. З корми теж не помилишся – тут великий напис Peugeot та впізнаваний лев.

Подвійна п’ятимісна кабіна – обов'язковий атрибут позашляхового пікапа для нашого ринку. Інші українці не купують. А от легкосплавні диски, величезна кількість хрому на аксесуарах – ознаки високої комплектації. І це правда: в Україну Peugeot Landtrek поставляється в двох версіях з дизельним двигуном та механічною коробкою передач – Active за 1 276 500 ($34 500) та Allure за 1 366 800 ($37 000). Обидві мають легкосплавні диски (17 чи 18 діаметру), гідропідсилювач керма, великий екран в салоні.

Але рейлінги, світлодіодні фари, підніжки та хромовані дзеркала – лише в Allure. На нашій машині ще встановлені «кенгурятник» та упори на кузові, однак це – додаткове обладнання за доплату. Також опційна фарба «металік» мілітарно-зеленого кольору.

На українському ринку ще існує бензинова версія Peugeot Landtrek, причому з «автоматом». Однак він вартий окремої розмови.

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Салон легковика, висота вантажівки

Для тих, хто звик до легкових автомобілів чи кросоверів, пікап має дещо незвичні форми і габарити. Мало того, що з вантажним кузовом машина завдовжки 5,33 метри. Вона ще й вища за міські кросовери, тому, щоб дістатись кабіни, треба зробити крок на підніжку, і лише потім – в салон. Там сидиш, немов стоїш: висота авто 1,85 см – як у високої людини. А з рейлінгами – майже під два метри, як баскетболіста. Натомість оглядовість вперед і по сторонах «на відмінно». А от оцінювати габарити при маневруванні назад в тісній міській забудові було б важкувато, якби не сучасні технології, яких у цьому Peugeot вистачає.

У салоні зовсім не відчувається, що це утилітарний транспортний засіб. Панель приладів сучасна та оригінальна, по центру величезний екран, стильні дефлектори обдуву з хромованими обідками, блок клімат-контролю, нижче – клавіші додаткових функцій, які ми зустрічали раніше в легкових моделях Peugeot. Місць для склянок чи пляшок води більше, ніж у легковиків – наприклад, у водія такий тримач висувається зліва від керма, а у переднього пасажира встановлений справа на торпедо.

А ще: вперше бачу у пікапа кермо зі зрізаною нижньою частиною! Ні, воно тут не маленьке системи i-Cockpit, як у легкових Peugeot, але зі шкіряним ободом, клавішами та «крутилками», прикрашене металевою вставкою. Для пікапа аж занадто шикарне.

Крісла масивні, з комбінованою шкіряно-тканинною оббивкою, тому в них не ковзаєш. Але посадка традиційна для пікапів – в ній є щось від вантажівки.

Оцініть керованість пікапу та посадку в салоні на власному тест-драйві

Обладнання пікапа мало чим відрізняється від сучасного легковика. Наприклад, обидві доступні в Україні комплектації мають екран мультимедійної системи на 10 дюймів, з жорстким диском. Мультимедійка працює зі смартфонами, має якісну картинку та досить просте меню.

І хоча в нашій версії механічна коробка передач, тут є кнопка старт-стопу, безключовий доступ, датчики дощу й світла та навіть круїз-контроль з обмежувачем швидкості. У вищій комплектації встановлені передні та задні датчики паркування, а також відеокамери з функцією огляду на 360 градусів. Причому картинка дуже чітка, габарити зрозумілі. Тому паркуватися навіть в умовах тісного міста досить просто.

Щось в салон, щось – в кузов

Другий ряд теж не тісний, та ще й має непогані зручності: дефлектори обдуву, гачки для сумок, кріплення для дитячих крісел IsoFix, USB-розетку. Але навіть не це вражає. Справа в тому, що в багатьох сучасних пікапів не дуже продумана система перевезення невеликої за розмірами поклажі. Наприклад, якщо треба перевезти одну-дві валізу чи рюкзак, але не хочеш їх везти у відкритому кузові – бери з собою в салон, кидай на сидіння. Але ж в погану погоду речі можуть бути мокрими, та й заважати пасажирам під час поїздки. У Peugeot Landtrek про такі випадки подбали, і рішення це дуже зручне й просте одночасно.

Справа в тому, що задній ряд сидінь тут може складатись у двох площинах. Треба перевезти валізу чи коробку – складаєш одну чи дві спинки. Отримуєш майже ідеально пласку поверхню. Треба поставити щось більш високе та важке – підіймаєш сидіння. У цьому випадку поверхня вже не ідеально рівна, але габарити для поклажі дещо інші. Наприклад, там без проблем сяде великий пес. Але ще одне або два місця другого ряду будуть доступні для пасажирів. Завдяки таким можливостям трансформації можна знайти зручний варіант перевезення і людей, і їх речей.

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Але головне в пікапі – кузов. Попри подвійну кабіну він у Peugeot Landtrek дуже місткий. Глибина та ширина відкритого кузова – 1,6 м у кожну сторону, тобто він майже квадратний. Між колісними арками поміститься щось довжиною у 1,2 метри, а глибина кузова – 0,5 метри. Повна вантажопідйомність пікапа складає цілу тонну, однак пам’ятайте, що це з пасажирами. В кузов ввійде менше.

Для зручності перевезення вантажу в кузові Peugeot пропонує широкий перелік аксесуарів та дообладнання для пікапу, наприклад засклений жорсткий дах для кузова. Таким чином ви можете не перейматися за ваш вантаж, який тепер буде захищений від будь-яких погодних умов.

Відкритий кузов оббитий пластиком, в ньому є підсвітка та 12-вольтна захищена від вологи розетка. Однак центральний замок на кришку багажника не поширюється – його потрібно зачиняти звичайним ключем.

Для доступу в кузов є зручна підніжка, тож залазити сюди зручніше саме при закритій дверцяті.

Переглянути список доступних аксесуарів можна в шоу-румі моделі

Надійність – у конструкції

Під капотом – 1,9-літровий турбодизель на 150 сил та 350 Нм моменту. Він має перевірену конструкцію з чавунним блоком та алюмінієвою головкою. Силовий агрегат оснащений надійними компонентами – паливна система від Bosch, турбіна Garret, коробка передач від Getrag. Двигун відповідає екологічним нормам Євро 5, тож рідини AdBlue не потребує. Це плюс, якщо йдеться про використання військовими чи у віддалених селах. Та й взагалі, машину створювали зовсім не для тепличних європейських доріг, а для африканських та азіатських країн, де позиції французьких брендів досить сильні, але умови експлуатації далеко не ідеальні.

Внизу двигун, коробку передач та навіть радіатор прикриває металевий захист з ребрами жорсткості. Він не впливає на кліренс, адже дорожній просвіт величезний навіть за мірками класу – 235 мм. Окрім того, машина може здолати 60 см броду. Та ще й тягнути за собою тритонний причіп.

Як у всіх пікапів, поведінка підвіски сильно залежить від навантаження у кузові. Пуста машина відчутно скаче на ямах та підвищеннях, а от завантажена працює більш плавно. Дефекти дороги чи рельєф поза твердими шляхами проїжджаються без проблем, при цьому в салоні не чути ні скрипів підвіски, ні шумів пластикових деталей салону.

Максимальний крутний момент двигуна досягається в невеликому діапазоні обертів, тож перемикати передачі потрібно досить часто. Хіба що остання, шоста, досить довга, тому на трасі можна їхати на ній рівномірно без частих перемикань.

Динаміка розгону достатня для того, щоб триматися в міській метушні українських міст. Витрата пального досить помірна: середній апетит дизельного агрегату складав трохи менше десяти літрів на сотню. Це дуже близько до заводських показників.

Для серйозного бездоріжжя тут існують всі атрибути справжнього позашляховика. Підвіска довгоходова, тож огинає навіть великі ями. Хід задньої підвіски становить аж 20 см. Машина долає 40-градусні підйомі та не перевертається при виїзді боком на 42-градусний схил.

У звичайному режимі Peugeot Landtrek має задній привід, а повний вмикається примусово за допомогою «крутилки» біля коробки передач. Так підключаємо передню вісь, тоді авто стає повноприводним. Однак не варто її використовувати постійно – виробник рекомендує користуватись цим режимом лише до швидкості 70 км на годину.

Для надто важких випадків на бездоріжжі є функція 4L, тобто рух на низьких швидкостях. Також можна ввімкнути блокування заднього диференціалу - коли одне заднє колесо вивішується і починає обертатись швидше, ніж те, яке має зчеплення з дорогою. Блокування заднього диференціалу вирівнює тягу на обох колесах, тож допомагає машині виїхати. Ця функція працює за допомогою електричного блокування від компанії Eaton, вона вмикається кнопкою на панелі приладів, а вимикається при досягненні швидкості у 30 км на годину.

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Пікапи знову в моді

Автомобілі з відкритим кузовом переживають ренесанс своєї популярності. В першу чергу, це надзвичайно зручний тип автомобіля для військових. У пікап поміщається багато, процес завантаження та вивантаження проходить швидко, а ще їх не зупинить відсутність дороги.

Втім, пікапи й надалі ціняться в селі, у фермерів, вони необхідні також працівникам критичної інфраструктури, які виконують роботи далеко від шляхів з твердим покриттям. Peugeot Landtrek проїде там, де інші не зможуть, підвезе необхідне обладнання чи матеріали якнайближче до місця ремонту, а бригада працівників добереться туди з підвищеним комфортом. Та й водій користуватиметься всіма благами електронної цивілізації без виключень.

Комфорт салону, цікаві рішення для перевезення всередині кабіни та величезний місткий кузов надають Landtrek низку переваг перед конкурентами. Особливо за співвідношенням вартості та наявного сучасного обладнання. Адже за ціною цей Peugeot дешевший за японські Mitsubishi L200 та Toyota Hilux, та не набагато дорожчий за китайські моделі. Хоча останні не зможуть забезпечити надійність французького бренду та гарантію у три роки та 100 тисяч кілометрів з розвинутою мережею сервісу по всій країні.