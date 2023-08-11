Лімітована партія повнопривідного пікапа Peugeot Landtrek ще не в автосалонах, але вже на пів шляху в Україну.

Додатково до вже відомих варіантів Peugeot Landtrek з дизельним двигуном та МКПП на ринок виходить версія з потужним бензиновим двигуном та 6-ступеневою автоматичною КПП.

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Відтепер на вибір окрім турбодизельного можна замовити Peugeot Landtrek з бензиновим турбодвигуном робочим об’ємом 2,4 літри. Він має потужність 210 к.с. та крутний момент 320 Нм. З ним прискорення 0-100 км/год. займає 11,2 секунди, а максимальна швидкість тепер сягає 177 км/год. Споживання пального – 9,1 л на 100 км у змішаному циклі.

Бензинова версія Landtrek отримала 6-ступеневу автоматичну коробку перемикання передач Punch Powerglide. В повнопривідного пікапа кліренс 235 мм, можливість подолання броду до 600 мм, великі кути в’їзду (29 градусів) та з’їзду (26,7 градусів).

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Ще однією особливістю бензинової версії пікапа Landtrek 2.4L Turbo є його покращена комплектація Allure. У ньому встановлена система безключового доступу "Keyless Entry & Go“, двозонний клімат-контроль, сенсорний 10-дюймовий дисплей з можливістю підключення Mirror Screen (Android Auto та Apple CarPlay), передні датчики паркування з камерою на 360˚ огляду, шкіряне оздоблення керма, легкосплавні 18-дюймові колісні диски та багато іншого.

Kімітована партія автомобіля PEUGEOT Landtrek з бензиновим 2.4L Turbo пропонується за спеціальною ціною, яка є доступнішою? ніж аналогічна версія з дизельним двигуном пікапа Peugeot Landtrek. Зокрема, модель 2022 року випуску коштує від 1 282 100 грн, а 2023 року – від 1 320 900 грн.