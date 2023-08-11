Лимитированная партия полноприводного пикапа Peugeot Landtrek еще не в автосалонах, но уже на полпути в Украину.

Дополнительно к уже известным вариантам Peugeot Landtrek из дизельным двигателем и МКПП на рынок выходит версия с мощным бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической КПП.

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Теперь на выбор кроме турбодизельного можно заказать Peugeot Landtrek с бензиновым турбодвигателем рабочим объемом 2,4 литра. Он имеет мощность 210 л. и крутящий момент 320 Нм. С ним ускорение 0-100 км/ч. занимает 11,2 секунды, а максимальная скорость теперь достигает 177 км/ч. Потребление горючего – 9,1 л на 100 км в смешанном цикле.

Бензиновая версия Landtrek получила 6-ступенчатую автоматическую коробку переключения передач Punch Powerglide. В полноприводном пикапе клиренс 235 мм, возможность преодоления брода до 600 мм, большие углы въезда (29 градусов) и съезда (26,7 градусов).

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Еще одной особенностью бензиновой версии пикапа Landtrek 2.4L Turbo является его улучшенная комплектация Allure. В нем установлена система безключевого доступа "Keyless Entry & Go", двухзонный климат-контроль, сенсорный 10-дюймовый дисплей с возможностью подключения Mirror Screen (Android Auto и Apple CarPlay), передние датчики парковки с камерой на 360˚ обзора, кожаная отделка руля, легкосплавные 18-дюймовые колесные диски и многое другое.

Кимитированная партия автомобиля PEUGEOT Landtrek с бензиновым 2.4L Turbo предлагается по более доступной цене? чем аналогичная версия с дизельным двигателем пикапа Peugeot Landtrek. В частности, модель 2022 года выпуска стоит от 1282100 грн, а в 2023 году – от 1320900 грн.