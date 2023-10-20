Переобладнують пікап в Україні.

Пікап Peugeot Landtrek тепер може перевозити людей та устаткування в небезпечних районах. Адже цей автомобіль отримав комплексне доопрацювання: броне-капсула, захисне скло, посилена підвіска тощо. Автомобіль переобладнано силами української компанії Reform.

Також цікаво Landtrek раніше отримав бензинову версію з "автоматом"

Пікап Peugeot Landtrek вийшов на український ринок лише цього року, але вже здобув популярність у професіоналів своєї справи: енергетиків, аграріїв – та спецпідрозділів. Адже у нього традиційні переваги рамних пікапів: міцна конструкція, повний привод 4х4 зі знижувальним рядом та блокуванням диференціалів, економний турбодизель або потужній бензиновий турбодвигун.

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Peugeot Landtrek отримав комплексне бронювання: у салоні для захисту людей сформовано закриту капсулу з балістичної сталі, встановлено багатошарове броньоване скло з додатковим покриттям з полікарбонату для захисту від уламків скла, передбачено армований протимінний захист тощо.

Автомобіль має «приховане» бронювання: тобто, з вулиці він майже не відрізняється від звичайних. Водночас він забезпечує захист на рівні ПЗСА-3 або B6 (BR6/FB6).

Та й загалом, опрацьована кожна дрібниця. Наприклад, броньовані дверцята мають патентовані ригельні замки, вони встановлені на спеціальних посилених петлях. Передбачено додаткову захисну смугу з балістичної сталі на стику дверцят та дверного отвору – це одне з найбільш уразливих місць. Також встановлено додатковий евакуаційний люк для екіпажу. А все тому, що «дрібниць» у питаннях бронювання автомобілів не існує: адже кожна деталь має вагоме значення.

Автомобіль також отримав й інші важливі доопрацювання. Так, було посилено підвіску під відповідні навантаження: встановлені нові пружини та амортизатори. Пропонується підігрів броньованого скла, що дозволяє усунути його запотівання та забезпечити гарну оглядовість. Також передбачено бронювання моторного відділу, можливе встановлення системи пожежогасіння, замовлення КУНГ-а (закрита надбудова на кузов пікапа) тощо.