Переоборудован пикап в Украине.

Пикап Peugeot Landtrek теперь может перевозить людей и оборудование в опасных районах. Ведь этот автомобиль получил комплексную доработку: бронекапсула, защитное стекло, усиленная подвеска и т.д. Автомобиль переоборудован силами украинской компании Reform.

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Пикап Peugeot Landtrek вышел на украинский рынок только в этом году, но уже получил популярность у профессионалов своего дела: энергетиков, аграриев и спецподразделений. Ведь у него традиционные преимущества рамных пикапов: прочная конструкция, полный привод 4х4 с понижающим рядом и блокировкой дифференциалов, экономный турбодизель или мощный бензиновый турбодвигатель.

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Peugeot Landtrek получил комплексное бронирование: в салоне для защиты людей сформирована закрытая капсула из баллистической стали, установлено многослойное бронированное стекло с дополнительным покрытием из поликарбоната для защиты от обломков стекла, предусмотрена армированная противоменная защита и т.д.

Автомобиль имеет «скрытое» бронирование: то есть с улицы он почти не отличается от обычных. В то же время, он обеспечивает защиту на уровне ПЗСА-3 или B6 (BR6/FB6).

Да и вообще, проработана каждая мелочь. Например, бронированная дверца имеет патентованные ригельные замки, она установлена на специальных усиленных петлях. Предусмотрена дополнительная защитная полоса из баллистической стали на стыке дверцы и дверного проема – это одно из самых уязвимых мест. Также установлен дополнительный эвакуационный люк для экипажа. А все потому, что «мелочей» в вопросах бронирования автомобилей не существует: ведь каждая деталь имеет важное значение.

Автомобиль также получил и другие важные доработки. Так, была усилена подвеска под соответствующие нагрузки: установлены новые пружины и амортизаторы. Предлагается подогрев бронированного стекла, что позволяет устранить его запотевание и обеспечить хорошую обзорность. Также предусмотрено бронирование моторного отдела, возможна установка системы пожаротушения, заказ КУНГ-а (закрытая надстройка на кузов пикапа) и т.д.