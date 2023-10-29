19:20, 29 октября 0

Пикапы французского бренда Peugeot только недавно появились в Украине, но уже достаточно заметны на дорогах. Многие выполняют непростые миссии в ВСУ. Посмотрим, что предлагает французский бренд в новом для него сегменте.

Раньше французы не выпускали пикапы в том смысле, какими мы их знаем сегодня. Были модели на легковой платформе, а вот рамный внедорожный пикап – действительно впервые. И поскольку у Peugeot Landtrek нет предшественника, ему приходится с первой встречи доказывать свою состоятельность на рынке.

Узнать нетрудно

Принадлежность к французскому бренду спереди узнается не только по логотипу, но и по фарам и характерному хромированному ободку радиаторной решетки, как на представителях коммерческой линейки – Peugeut Rifter, Partner или Traveller прошлого поколения. С кормы тоже не ошибешься – здесь большая надпись Peugeot и узнаваемый лев.

Двойная пятиместная кабина – непременный атрибут внедорожного пикапа для нашего рынка. Других украинцы не покупают. А вот легкосплавные диски, множество хрома на аксессуарах – признаки высокой комплектации. И это правда: в Украину Peugeot Landtrek поставляется с дизельным двигателем и механической коробкой передач в двух версиях: Active за 1 276 500 ($34 500) и Allure за 1 366 800 ($37 000). Обе имеют легкосплавные диски (17 или 18 диаметра), гидроусилитель руля, большой экран в салоне.

Но рейлинги, светодиодные фары, подножки и хромированные зеркала – только в Allure. На нашей машине еще установлены «кенгурятник» и упоры на кузове, однако это дополнительное оборудование за доплату. Также опционная краска «металлик» милитарно-зеленого цвета.

На украинском рынке еще существует бензиновая версия Peugeot Landtrek, причем с "автоматом". Однако она стоит отдельного разговора.

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Салон легковушки, высота грузовика

Для тех, кто привык к легковым автомобилям или кроссоверам, пикап удивит несколько необычными формами и габаритами. Мало того, что с грузовым кузовом машина длиной 5,33 метра. Она еще и выше городских кроссоверов, поэтому, чтобы добраться до кабины, нужно сделать шаг на подножку, и только потом – в салон. Там сидишь, словно стоишь: высота машины 1,85 см – как у высокого человека. А с рейлингами – почти около двух метров, как баскетболиста. Обзорность вперед и по сторонам «на отлично». А вот оценивать габариты при маневрировании в тесной городской застройке было бы трудновато, если бы не современные технологии, которых в этом Peugeot хватает.

В салоне совсем не чувствуется, что это утилитарное транспортное средство. Приборная панель современная и оригинальная, по центру огромный экран, стильные дефлекторы обдува с хромированными ободками, блок климат-контроля, ниже – клавиши дополнительных функций, которые мы встречали ранее в легковых моделях Peugeot. Мест для стаканов или бутылок воды больше, чем у легковушек – например, у водителя такой держатель выдвигается слева от руля, а у переднего пассажира установлен справа на торпедо.

А еще: впервые вижу у пикапа руль со срезанной нижней частью! Нет, оно здесь не маленькое системы i-Cockpit, как у легковых Peugeot, но с кожаным ободом, клавишами и «крутилками», украшенное металлической вставкой. Для пикапа слишком шикарное.

Кресла массивные, с комбинированной кожевенно-тканевой обивкой, поэтому в них не соскальзываешь. Но посадка традиционная для пикапов – в ней есть что-то от грузовика.

Оцените управляемость пикапа и посадку в салоне на собственном тест-драйве

Оборудование пикапа мало чем отличается от современной легковушки. К примеру, обе доступные в Украине комплектации имеют экран мультимедийной системы на 10 дюймов, с жестким диском. Мультимедийка работает со смартфонами, имеет качественную картинку и довольно простое меню.

И хотя в нашей версии механическая коробка передач, зато есть кнопка старт-стопа, безключевой доступ, датчики дождя и света и даже круиз-контроль с ограничителем скорости. В высшей комплектации установлены передние и задние парковочные датчики, а также видеокамеры с функцией обзора на 360 градусов. Причем картинка очень четкая, габариты понятны. Потому парковаться даже в условиях тесного города достаточно просто.

Что-то в салон, что-то – в кузов

Второй ряд тоже не тесный, да еще и неплохие удобства: дефлекторы обдува, крючки для сумок, крепление для детских кресел IsoFix, USB-розетка. Но даже это не впечатляет. Дело в том, что у многих современных пикапов не очень продумана система перевозки небольшой по размерам поклажи. Например, если нужно перевезти один-два чемодана или рюкзак, но не хочешь их везти в открытом кузове – бери с собой в салон, бросай на сиденье. Но ведь в плохую погоду вещи могут быть мокрыми, да и мешать пассажирам во время поездки. У Peugeot Landtrek о таких случаях позаботились, и решение это очень удобное и простое одновременно.

Дело в том, что задний ряд сидений здесь может складываться в двух плоскостях. Надо перевезти чемодан или коробку – складываешь одну или две спинки. Получаешь почти идеально плоскую поверхность. Надо поставить что-то более высокое и тяжелое – поднимаешь сиденье. В этом случае поверхность уже не идеально ровная, но габариты для поклажи несколько иные. К примеру, там без проблем сядет большой пес. Но еще одно или два места второго ряда будут доступны пассажирам. Благодаря таким возможностям трансформации можно найти удобный вариант перевозки и людей и их вещей.

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Но главное в пикапе – кузов. Несмотря на двойную кабину, он у Peugeot Landtrek очень вместительный. Глубина и ширина открытого кузова – 1,6 м в каждую сторону, то есть почти квадратный. Между колесными арками поместится что-то длиной 1,2 метра, а глубина кузова – 0,5 метра. Полная грузоподъемность пикапа составляет целую тонну, но помните, что это с пассажирами. В кузов войдет меньше.

Для удобства перевозки груза в кузове Peugeot предлагает широкий перечень аксессуаров и оборудования для пикапа, например застекленная жесткая крыша для кузова. Таким образом вы можете не беспокоиться за ваш груз, который теперь будет защищен от любых погодных условий.

Открытый кузов обит пластиком, в нем есть подсветка и 12-вольтная, защищенная от влаги, розетка. Однако центральный замок на крышку багажника не распространяется – его нужно закрывать обычным ключом.

Для доступа в кузов есть удобная подножка, так что залезать сюда удобнее именно при закрытой дверце.

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Надежность – в конструкции

Под капотом – 1,9-литровый турбодизель на 150 сил и 350 Нм. У него проверенная конструкция с чугунным блоком и алюминиевой головкой. Силовой агрегат оснащен надежными компонентами – топливная система Bosch, турбина Garret, коробка передач от Getrag. Двигатель соответствует экологическим нормам Евро 5, поэтому в жидкости AdBlue не нуждается. Это плюс, если речь идет об использовании военными или в отдаленных селах. Да и вообще, машину создавали совсем не для европейских тепличных дорог, а для африканских и азиатских стран, где позиции французских брендов достаточно сильны, но условия эксплуатации далеко не идеальны.

Внизу двигатель, коробка передач и даже радиатор прикрывает металлическую защиту с ребрами жесткости. Он не влияет на клиренс, ведь дорожный просвет огромен даже по меркам класса – 235 мм. Кроме того, машина может преодолеть 60 см брода. Да еще тянуть за собой трехтонный прицеп.

Как у всех пикапов, поведение подвески сильно зависит от погрузки в кузове. Пустая машина ощутимо скачет на ямах и повышениях, а вот загруженная работает более плавно. Дефекты дороги или рельеф вне твердых путей проезжаются без проблем, при этом в салоне не слышно ни скрипов подвески, ни шумов пластиковых деталей салона.

Максимальный крутящий момент двигателя достигается в небольшом диапазоне оборотов, так что переключать передачи нужно довольно часто. Разве что последняя, шестая, достаточно длинная, поэтому на трассе можно ехать на ней равномерно без частых переключений.

Динамика разгона достаточна для того, чтобы держаться в городской суете украинских городов. Расход горючего достаточно умеренный: средний аппетит дизельного агрегата составлял чуть меньше десяти литров на сотню. Это очень близко к заводским показателям.

Для серьезного бездорожья здесь существуют все атрибуты настоящего внедорожника. Подвеска длинноходовая, так что огибает даже большие ямы. Ход задней подвески составляет 20 см. Машина преодолевает 40-градусные подъемы и не переворачивается при выезде боком на 42-градусный склон.

В обычном режиме Peugeot Landtrek имеет задний привод, а полный включается принудительно с помощью «крутилки» у коробки. Так подключаем переднюю ось, тогда автомобиль становится полноприводным. Однако не стоит ее использовать постоянно – производитель рекомендует использовать этот режим только до скорости 70 км в час.

Для слишком тяжелых случаев на бездорожье есть функция 4L, то есть движение на низких скоростях. Также можно включить блокировку заднего дифференциала – когда одно заднее колесо вывешивается и начинает вращаться быстрее, чем сцепление с дорогой. Блокировка заднего дифференциала выравнивает тягу на обоих колесах и помогает машине выехать. Эта функция работает с помощью электрической блокировки от компании Eaton, она включается кнопкой на приборной панели, а выключается при достижении скорости в 30 км в час.

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Пикапы снова в моде

Автомобили с открытым кузовом переживают ренессанс своей популярности. В первую очередь, это очень удобный тип автомобиля для военных. В пикап помещается много, процесс погрузки и выгрузки проходит быстро, а еще их не остановит отсутствие дороги.

Впрочем, пикапы и дальше ценятся в деревне, у фермеров, они необходимы также работникам критической инфраструктуры, выполняющих работы вдали от путей с твердым покрытием. Peugeot Landtrek проедет там, где другие не смогут, подвезет необходимое оборудование или материалы поближе к месту ремонта, а бригада работников доберется туда с повышенным комфортом. Да и водитель будет пользоваться всеми благами электронной цивилизации без исключений.

Комфорт салона, интересные решения для перевозки внутри кабины и огромный вместительный кузов предоставляют Landtrek ряд преимуществ перед конкурентами. Особенно по соотношению стоимости и имеющегося современного оборудования. Ведь по цене этот Peugeot дешевле японских Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, но не намного дороже китайских моделей. Хотя последние не могут обеспечить надежность французского бренда и гарантию в три года и 100 тысяч километров с развитой сетью сервиса по всей стране.