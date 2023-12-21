Львовские громады приобрели и 20 декабря передали одному из зенитных подразделений 15 внедорожников. Техника поможет воинам защищать небо области от российской нечисти.

Усилить мобильность отрядов противовоздушной обороны взялись жители общин из Золочева и Червонограда, на счету которых пять приобретенных машин. Еще десять пикапов купил социально ответственный бизнес региона.

Днем ранее приобретенный пикап зенитчикам передали предприниматели Бродивской громады. И это не первая машина, купленная за деньги местного бизнеса. По словам городского головы Анатолия Белея, громада имеет налаженное сотрудничество с городами-партнерами из-за рубежа, откуда также поступает транспорт.

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"К примеру, наши друзья из Норвегии уже передали более 30 автомобилей для военных, из Ирландии – более 60 авто. Наша задача – доставить их на передовую", – рассказал мэр города Броды.

Для комплектации и сервисной подготовки автомобилей, разных по происхождению производителей, возрасту и техническому состоянию, из областного бюджета выделено 18 миллионов гривен. Фото: Львовская ОГА

В целом Львовщина передала для местных мобильных зенитных групп 95 автомобилей. До конца года планируется приобрести и передать подразделениям ПВО еще пять пикапов и довести их общее количество в территориальных подразделениях ПВО до 100 единиц.