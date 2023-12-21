Львівські громади придбали й 20 грудня передали одному із зенітних підрозділів 15 позашляховиків. Техніка допоможе воїнам захищати небо області від російської погані.

Посилити мобільність загонів протиповітряної оборони взялися жителі громад із Золочева та Червонограда, на рахунку яких п’ять придбаних машин. Ще десять пікапів купив соціально відповідальний бізнес регіону.

Днем раніше придбаний пікап зенітникам передали підприємці Бродівської громади. І це не перша машина, куплена за гроші місцевого бізнесу. За словами міського голови Анатолія Белея, громада має налагоджену співпрацю з містами-партнерами з-за кордону, відкіля також надходить транспорт.

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"До прикладу, наші друзі з Норвегії вже передали більш як 30 автомобілів для військових, з Ірландії – понад 60 авто. Наше завдання – доставити їх на передову", – розповів мер міста Броди.

Для комплектації та сервісної підготовки автомобілів, що є різні за походженням виробників, віку і технічного стану, з обласного бюджету виділено 18 мільйонів гривень. Фото: Львівська ОВА

Загалом Львівщина передала для місцевих мобільних зенітних груп 95 автівок. До кінця року планується придбати й передати підрозділам ППО ще п’ять пікапів й довести їх загальну кількість в територіальних підрозділах ППО до 100 одиниць.