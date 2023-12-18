Один из поставщиков колесной вездеходной техники для ВСУ "Благотворительный фонд ГеройСаг" за время своей работы передал боевым подразделениям 200 пикапов и взял курс на третью сотню машин.

В декабре три тягача и четыре пикапа общей стоимостью более 2 миллионов гривен поступили для трех бригад армейской авиации. Такие тягачи используют военные НАТО на своих авиабазах по всему миру.

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Сообщается, что эти тягачи изготовлены на базе Dodge Ram и Ford F 350. Они будут привлечены для транспортировки вертолетов в местах их базирования. Это высвободит на таких операциях более затратные автомобили Урал-4320, ЗиЛ-131 и КрАЗ-255.

Аэродромный тягач на базе пикапа Dodge Ram с балластом в кузове. Фото: ГеройСаг

Использование для таких задач тяжелых пикапов с балластом в кузове обусловлено разноплановыми операциями по буксировке различных по весу летательных аппаратов. Они могут легко транспортировать на буксире по вспомогательным дорожкам базовых или полевых аэродромов самолеты и вертолеты различных размерных групп.

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В исполнении аэродромных тягачей грузовые пикапы имеют специально изготовленные мосты и усиленную ходовую часть. Кроме этого, их можно использовать для подвоза экипажей от мест отдыха к ангарам или капонирам хранения машин: двухрядная кабина позволяет брать весь экипаж.

В случае чрезвычайных ситуаций эти машины приспособлены для быстрого передвижения эвакуационных групп к месту вынужденной посадки ЛА из-за технической неисправности или боевого поражения.

Кроме того, в первой половине декабря к защитникам через фонд ГеройСаг поступило несколько других партий вездеходов. Для подразделения отдельной горной штурмовой бригады "Эдельвейс", что дислоцируется на самой передовой, передано редкий для Сил обороны Ford F-450. Этот пикап не уступает по грузоподъемности небольшому грузовику, может перевозить три тонны боекомплекта, снаряжения и вооружения.

В целом упомянутая благотворительная организация планирует довести количество подаренных пикапов до 1000 единиц, и это вполне возможно: 222 машины уже в боевых частях.