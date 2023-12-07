Независимый дизайнер автомобилей X-Tomi Design представляет свое видение Dacia Duster в коммерческой версии пикапа. Как вы думаете, был бы интерес к нему со стороны покупателей?

Новый Duster уже представлен официально. Благодаря современной архитектуре CMF-B и современному дизайну, вдохновленном концепцией Bigster, он вскоре появится на рынке. Он потерял надежные и экономичные дизельные моторы, но получил версию с заводским ГБО.

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Прошлый Dacia Duster выпускался в утилитарной версии пикапа. Пикап Duster продается на родине бренда в Румынии с 2020 года, когда был создан в коллаборации с румынской компанией Romturingia. При общей длине 4341 миллиметр утилитарный Duster оказался на 19 миллиметров короче базового внедорожника, а его дорожный просвет вырос на 14 миллиметров до 224 миллиметров.

Ранее пикап Duster выпускался исключительно с дизельным двигателем, шестиступенчатой механикой и полным приводом. Вместе с двухдверной кабиной он имел кузов объемом 1000 литров и максимальной транспортной вместимостью около 500 килограммов.

О новом Dacia Duster как пикапе пока не говорили ни автопроизводителем, ни специализированные кастомайзеры, но он уже появился в интернете на первом рендере. Виртуальная новинка с четырехдверной кабиной и грузовым отсеком выглядит действительно сенсационно, но в Европе мы, скорее всего, никогда ее не увидим.

Новый пикап Duster, выполнен независимым дизайнером X-Tomi Design, вдохновленный особенным Renault Duster Oroch, который был создан на первом поколении Duster и экспортирован на рынки Южной Америки.