Третье поколение Duster сильно отличается от предшественника и не только внешне. Он построен на новой платформе CMF-B, получил новую трансмиссию и линейку силовых агрегатов. Производитель обещает, что новинка останется в той же ценовой категории. Дизельного двигателя в гамме нет.

Новый Duster все еще имеет достаточно брутальный внешний вид, который поднял предыдущие поколения на вершину рейтингов по продажам. Как ожидалось, внешность нового Duster имеет общие черты с концептом Bigster.

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Салон нового Duster также изменился. Теперь здесь переработанный пластик, 10,1-дюймовый центральный экран, повернутый в сторону водителя, цифровая панель приборов и много других дизайнерских решений.

Платформа CMF-B проложила новому Duster путь к электрификации, поскольку она может вместить трансмиссии с использованием гибридных технологий.

Duster Hybrid 140 состоит из 4-цилиндрового двигателя 1,6-л, мощностью 94 л.с. и двух электромоторов. Производитель утверждает, что гибрид может ездить в полностью электрическом режиме до 80% времени в городах, что снижает потребление топлива на 40%.

Duster TCe 130 использует установку, которая обеспечивает начальный уровень электрификации. Она сочетает в себе 3-цилиндровый 1,2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и 48 вольтовый "мягкий гибрид". Версия TCe 130 доступна с 6-ступенчатой коробкой передач в версиях 4x2 и 4x4.

Duster ECO-G 100 оборудован заводской газовой установкой LPG и может ездить на двух видах топлива. Он может проехать до 1300 км с двумя баками, которые вмещают 50 литров бензина и 50 л газа.

Вездеходные возможности нового Duster не хуже, чем у предшественника. Дорожный просвет составляет 217 мм. Углы подъезда и съезда для преодоления препятствий на версиях 4X4: до 31° спереди и 36° сзади. Версии с трансмиссией 4x4 Terrain Control имеют 5 режимов движения и контроль скорости на спуске. Во время езды по бездорожью некоторая информация может отображаться на 10,1-дюймовом центральном экране: боковой наклон, подъем и спуск, распределение крутящего момента на переднюю и заднюю оси.

Цены еще не объявлены, но производитель заявляет, что "новый Duster будет продолжать выполнять обязательства Dacia по соотношению цены и качества". Так что, можно предположить, что новинка не будет слишком дорогой. Прайс на пока что актуальный Duster стартует с $17 тысяч.