За несколько дней до официальной премьеры Dacia Duster III кто-то из ближайшего окружения в менеджменте производителя подогрел интерес к показу, слив в сеть шпионские фото готового автомобиля.

Интересно, что в сеть попали не фото новинки, а скриншоты из завтрашнего презентационного видеосюжета. Напомним, мировая премьера Duster III анонсирована на 29 ноября.

Несколько лет назад дизайн Duster III уже частично стал известен после утечки из патентного бюро. Теперь окончательные формы готового к серийному производству автомобиля попали в руки румынской прессы в презентационном видео.

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Некоторые технические подробности завтрашнего дебютного кроссовера автопроизводитель рассекретил в начале осени. Это должен быть бюджетный автомобиль с привлекательным ценником. Новичок Dacia Duster 2024 модельного года в стиле концептуального кроссовера Dacia Bigster вырастет в размерах до 4,3 м. Соответственно, внутреннее пространство салона станет более просторным.

Скриншоты из презентационного видео премьерного Duster 2024 модельного года

Силовой потенциал кроссовера третьего поколения будет иметь широкую агрегатную линейку. В группе бензиновых моторов планируется комплектация моторов турбо 1 л (110 л.с.), 1,2 л (120/140 л.с.) и 1,3 л (170 л.с.). Также ожидается две гибридные версии на базе 1,2-литрового двигателя.

Однако самая точная информация о силовом наполнении, более подробные характеристики и описания уже прозвучат 29 ноября на официальной премьере кроссовера. Ожидается, что в среду также будут озвучены ценники на все версии Duster III.