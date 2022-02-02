Румынская марка Dacia, работающая под крылом Renault, объявила, что Duster достиг выдающейся вехи в продажах – с момента выпуска первого внедорожника в 2010 году, было продано два миллиона машин. Во втором поколении модель остается необыкновенно привлекательной для покупателей, благодаря превосходному балансу цены, ходовым и потребительским качествам.

За двенадцать лет, прошедшие с момента выхода первого Dacia Duster с завода в Миовене, внедорожник приобрел популярность в 60 странах мира. Dacia рассказала об интересных фактах из истории Duster, как то, где этот внедорожник более популярен среди женщин или какова главная причина покупки этого автомобиля.

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Dacia Duster был разработан с нуля, чтобы стать надежным и универсальным транспортным средством для сельской местности и бездорожья. Через три года после дебюта он был обновлен, а через четыре – сменил поколение.



Фото: концепт Dacia Duster, представлен на Женевском автосалоне 2009 году / Dacia

Второе поколение принесло Duster первую автоматическую коробку с двойным сцеплением, но критики модели все еще расстроены, что нельзя заказать полный привод вместе с автоматом, хотя производитель не раз говорил, что такое сочетание сделало бы внедорожник неинтересным для покупателей с точки зрения цены. А именно доступная цена всегда была главным козырем этого внедорожника – 56% покупателей главным критерием выбора назвали цену. Интересно, что еще 20% покупателей полюбили Duster за дизайн, а 16% – из-за лояльности, то есть имели опыт владения автомобилем первого поколения.

Чтобы отметить два миллиона проданных Duster, Dacia сделала несколько инфографиков с забавной ноткой, чтобы подчеркнуть, сколько единиц Duster она выпустила. К примеру, производитель приводит следующие цифры: если все проданные Duster поставить вплотную друг к другу на прямоугольной площадке, машины займут более 2100 футбольных полей.

Фото: инфографіка про Dacia Duster / Dacia

Те же подсчеты показывают, что если из двух миллионов Dacia Duster сложить башню, то выйдет гора, в 380 раз выше Эвереста. Если же выстроить "Дастеры" в цепь, строя один за другим, машины будут стоять от Хельсинки в Финляндии до Анкары в Турции. В два ряда.

Другие интересные цифры говорят о следующем:

- каждые 63 секунды с конвейера сходит новый Duster;

- с завода выходит около 1000 машин в день;

- нужно примерно 2000 дней (около 5 с половиной лет), чтобы создать два миллиона Duster;

- среди всех рынков, в Великобритании больше процент женщин, покупающих Dacia Duster, чем мужчин;

- в Турции самая молодая аудитория покупателей Duster (в среднем 42 года), которые также преимущественно семейные (62% живут с детьми);

- с момента выхода, внедорожник получил 40 разных наград;

- больше всего продан Duster во Франции, Италии, Германии, Турции и Испании.

Напомним, на украинском рынке автомобили Dacia и, в частности, Duster продаются под брендом Renault. На нашем рынке цена Duster стартует с 388 900 грн.