Австрийский завод, где собирают внедорожники, не в состоянии удовлетворить спрос, поэтому Mercedes-Benz пришлось временно перестать принимать заказы на G-Class.

2021 год был чрезвычайно успешным для Mercedes-Benz G-Класса, поскольку, несмотря на дефицит микроэлектроники, было выпущено и продано рекордное количество внедорожников – более 41 тысячи. Но спрос на эту модель вырос настолько, что единственный завод, где выпускают G-Class, уже не выдает требуемый объем машин.

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Портал MBPassionBlog утверждает, что завод Magna Steyr в австрийском Граце не справляется с объемом заказов и с 17 января заявки на модель временно не принимаются. При этом сроки поставки машин тем, кто уже разместил заказ растянулись до четвертого квартала 2024 года.

Фото: Mercedes-Benz G-Class / Daimler

В начале 2018 года G-Class пережил смену поколений, сохранив узнаваемую внешность и главные качества. В 2024 году должен выйти на рынок электрический двойник выпускаемого с 1979 года легендарного внедорожника – EQG.