Австрійський завод, де збирають позашляховики, не в змозі задовольнити попит, тому Mercedes-Benz довелось тимчасово припинити приймати замовлення на G-Class.

2021 рік був надзвичайно успішним для Mercedes-Benz G-Класу, оскільки, попри дефіцит мікроелектроніки, було випущено та продано рекордну кількість позашляховиків – понад 41 тисячу. Та попит на цю модель виріс настільки, що єдиний завод, де випускають G-Class, вже не видає потрібного обсягу машин.

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Портал MBPassionBlog стверджує, що завод Magna Steyr в австрійському Граці не справляється з обсягом замовлень і з 17 січня заявки на модель тимчасово не приймаються. При цьому терміни постачання машин тим, хто вже розмістив замовлення, розтягнулися до четвертого кварталу 2024 року.

Фото: Mercedes-Benz G-Class / Daimler

На початку 2018 року G-Class пережив зміну поколінь, зберігши впізнавану зовнішність та головні якості. У 2024 році повинен вийти на ринок електричний двійник легендарного позашляховика, що випускається з 1979 року – EQG.